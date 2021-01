Advierten: Los vacunados pueden contagiar

(Tomado de TV Yumurí)

Las personas que fueron vacunadas contra el Covid-19 podrían igualmente transmitirlo a quienes todavía no fueron inmunizados, por lo que es importante seguir respetando las reglas de distanciamiento social, dijo un especialista británico.

Lo advirtió el profesor Jonathan Van Tam, consultor del gobierno de Boris Johnson, en un artículo publicado en el Sunday Telegraph.

En Gran Bretaña, 5,8 millones de personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna, 478.248 el sábado, una cantidad récord desde el inicio del programa de vacunación, el 8 de diciembre.

Sin embargo, advirtió Van Tam, «aún con las dos dosis aplicadas» las personas «podrían transmitir el Covid-19 a otros».

La vacuna «puede evitar enfermarse de manera grave pero no sabemos todavía si impide el contagio», explicó el experto.

Es posible que las vacunas contra el coronavirus no impidan por completo que las personas transmitan el virus a otras personas y las personas que han recibido la inyección deben seguir cumpliendo las restricciones de bloqueo, dijo Van-Tam, subdirector médico de Inglaterra.

El especialista explicó que si aquellos que han sido vacunados comienzan a disminuir sus cuidados porque están protegidos, potencialmente están poniendo en riesgo a los que están más abajo en la lista de prioridades que aún necesitan la vacuna.

«Incluso después de haber recibido ambas dosis de la vacuna, aún puede transmitir Covid a otra persona y las cadenas de transmisión continuarán», escribió el especialista.

«Independientemente de si alguien se ha vacunado o no, es vital que todos sigan las restricciones nacionales y los consejos de salud pública, ya que la protección tarda hasta tres semanas en surtir efecto y aún no conocemos el impacto de las vacunas en la transmisión», amplió.

«La vacuna ha traído una esperanza considerable y estamos en el último tramo de la pandemia, pero por ahora, vacunados o no, todavía tenemos que seguir la guía un poco más», completó Van-Tam.

También replicó a los médicos que criticaron la decisión de extender la brecha entre la primera y la segunda dosis de la vacuna a 12 semanas.

La Asociación Médica Británica escribió al director médico de Inglaterra pidiéndole que lo reconsidere, diciendo que en el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ordenó un intervalo máximo de seis semanas.

Van-Tam dijo que ampliar la brecha era la forma más rápida de hacer llegar una primera dosis a la mayor cantidad de personas posible lo más rápido posible.

Reino Unido está aplicando severas restricciones ante el aumento de casos, en gran medida por la agresividad de la cepa británica del SARS-CoV-2.

Incluso, a las personas que lleguen al Reino Unido desde el extranjero se les podría solicitar que se pongan en cuarentena en un hotel, según varios periódicos dominicales, con el Gabinete dividido sobre si la política debería aplicarse a todas las llegadas o solo a las que regresan de los puntos calientes del coronavirus. Esa estrategia se resolverá mañana.