Fiscalía de Cuba por mayor exigencia de medidas para prevenir Covid-19

(Texto: ACN) (Foto: Radio Bayamo)

La Fiscalía General de la República de Cuba ratificó hoy en Twitter que el país cumplirá con las normas establecidas ante las infracciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias para el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19.

Señala la institución cubana que para ello se cuenta con el Decreto 14/2020, cuyo principal objetivo es incrementar la exigencia, el rigor y el enfrentamiento a conductas de indisciplina y descontrol que puedan propiciar el aumento de casos positivos en coronavirus SARS-CoV-2, causante de esa enfermedad infecciosa.

Como parte de las medidas para contener la pandemia en la capital, en agosto de 2020 se dictó por el Consejo de Ministros el Decreto No. 14 de 2020, que establece 12 infracciones con la aplicación de multas entre dos mil y tres mil pesos, en función de lograr el fin educativo y preventivo que se requiere.

En cuanto a las infracciones, recoge la norma que serán multadas el no uso o uso incorrecto del nasobuco (mascarilla) en las vías públicas, ómnibus, autos e interiores de los centros laborales y de servicios; no habilitación de pasos podálicos y soluciones de agua clorada o alcohólica en las entidades estatales, formas de gestión no estatal y otras instituciones.

Utilizar, permanecer y realizar actividades en las áreas culturales, deportivas, de estar y parques; realizar juegos o estancia en la vía pública; mantener locales o instalaciones gastronómicas o de servicios abiertas fuera de los horarios establecidos; ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos; realizar fiestas de cualquier índole, entre otras.

A mediados del mes de enero una nota de la Fiscalía cubana resaltó que ante el complicado escenario epidemiológico del país, la institución asumirá con el rigor necesario el cumplimiento estricto de sus funciones de salvaguardar la tranquilidad de la población y velar por el apego a las principales normas de convivencia social.