Cárdenas: Tierra que se abona con el pensamiento martiano

Autora: Lisandra Vizo Luna

(Imagen tomada de Cultura Cultura Cárdenas en facebook)

“No hay nada como sembrar en la tierra y en las almas”, escribió una vez José Martí, con la agudeza de pensamiento y la sensibilidad que lo caracterizaba.

A propósito de un aniversario más de su nacimiento, retomo esta frase como reflejo del trabajo de muchos de nuestros campesinos. Ellos, desde el surco, combinan sacrificio y compromiso para proveer de alimentos a la población.

En medio de una severa crisis económica, un bloqueo despiadado y una pandemia que arremete cada vez con mayor alcance, estos hombres y mujeres de campo, al canto del gallo disponen su tiempo en las labores agrícolas.

La escasez de insumos, no les impide su quehacer. Tienen un deber mayor con la Patria y su pueblo, pues de sus manos labradas depende la alimentación de éste, y a la vez su bienestar. …“en la tierra con las propias manos se ha de sembrar con esfuerzo, (…) No hay corona como la de la entereza en la adversidad.” Otro de los pensamientos martianos que tiene vigencia; pues aunque las hostilidades presentes actúan como frenos al progreso agropecuario del país, los productores no se rinden y superan las adversidades.

Hoy la producción de alimentos resulta un tema de seguridad nacional. A esta tarea se han incorporado muchos y otros que desde generaciones la realizan.

El campo atrae con su belleza y como expresó el Apóstol “…venturosa es la tierra en que cada hombre posee y cultiva un pedazo de terreno”.

Martí siempre apoyó el trabajo agrícola y vio en él la vía para el desarrollo de los pueblos, además de considerarlo honrado e imprescindible.

Bajo estos preceptos, incluidos el sentido de pertenencia, la solidaridad, honestidad, amor a la nación y responsabilidad social, obra el campesinado cubano.

A su vez, expresó el Héroe Nacional: “Tierra cuanto haya, debe cultivarse: y con varios cultivos”…., meta perseguida por el gobierno de la Isla y que en la actualidad comienza a mostrar los primeros logros.

Son más los campesinos que diversifican sus cultivos y más también las tierras ociosas entregadas a usufructuarios para que las produzcan.

En fin, el ideario de José Martí aparece incorporado en muchos de nuestros agricultores, quienes desde el humanismo siembran la tierra y con el fruto obtenido sirven a las masas.