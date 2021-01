Trabajadores del Mincult enfrentan provocación contrarrevolucionaria (+ Video)

(Madeleine Sautié / Granma) (Foto: Canal Caribe)

El Ministerio de Cultura publicó en su cuenta de Twitter que la institución «ratifica su voluntad de diálogo con los creadores honestos sobre cualquier tema relacionado con la política cultural de la Revolución Cubana y reitera su negativa a aceptar provocaciones o a dialogar con mercenarios».

El mensaje, que forma parte de una nota emitida por la institución, con título No quieren diálogo y provocan hasta el límite, se publica a propósito de un incidente ocurrido en la mañana de hoy cuando estaba prevista una reunión con tres voceros designados para el diálogo por un pequeño grupo de personas que se ha caracterizado por su actitud provocadora y su relación con medios pagados por agencias federales estadounidenses, reportó el Noticiero Nacional de la Televisión.

En el momento en que estaba fijada esa reunión, comenta el medio, se presentaron frente a la sede de la institución alrededor de una treintena de personas a las que se les pidió varias veces retirarse por el riesgo que entraña la pandemia de COVID-19 en aglomeraciones en espacios públicos.

Los congregados se negaron a pasar a la sede del Mincult, tal como se les invitó y expresaron que permanecerían allí. Mientras el suceso tenía lugar, medios pagados por el gobierno estadounidense lo comentaron «reforzando la matriz provocadora de los contrarrevolucionarios».

Los trabajadores del Ministerio reaccionaron de inmediato, se congregaron frente a los provocadores y los instaron a retirarse, y ante la negación, los desalojaron del sitio.

Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura, expresó en su cuenta de Twitter: «POR LAS MALAS, NO PASARÁN. Trabajadores del MINCULT enfrentan provocación contrarrevolucionaria y reafirman disposición al diálogo sin condicionamientos ni chantajes. Se les invitó a pasar varias veces, pero no era su interés. Sin respeto no hay diálogo posible porque #CubaEsCultura.

Estos hechos tienen como antecedentes sucesos que también fuera abordados en las páginas de Granma cuando en noviembre pasado integrantes del mal llamado Movimiento de San Isidro utilizaron el desacato y asumieron una postura de fuerza para que se cumplieran sus exigencias. Los que llegaron hasta el Mincult entonces, protagonizaban una manifestación pacífica, que sumó, sobre todo, a intelectuales y artistas, pero que fue contaminada de forma deliberada por quienes, previamente instruidos, plantearon diversidad de inquietudes, ideas y demandas.

Como publicara este diario, en aquella ocasión, aunque se produjo el encuentro con autoridades ministeriales y de las organizaciones que aglutinan en Cuba a intelectuales y artistas; aunque hubo un grupo de acuerdos emanados del mismo, acto seguido se inició en las redes sociales y en las páginas de reconocidos medios anticubanos, la generación de contenidos asociados al tema, destinados a desacreditar la validez del encuentro, para promover así sentimientos de descontento, frustración, polarización de los implicados y, claro, incitación a la violencia, como describen los manuales de la CIA.

Un marcado oportunismo aprovecha la compleja situación económica del país, en momentos coyunturales de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, para que la proliferación de este tipo de acciones pueda generar eventualmente un estallido social de mayores dimensiones. Derrocar a la Revolución Cubana, y echar por tierra con ella la justeza y dignidad con que hemos sabido construir nuestra sociedad sigue siendo su obetivo, pero como se dijo entonces, no lo lograrán.