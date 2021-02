Omara Portuondo afirma que Cuba sigue adelante

(Tomado de Prensa Latina)

La cantante Omara Portuondo, la reina del Buena Vista Social Club, afirmó hoy que su amada Cuba en estos tiempos sigue adelante con sus cambios, protegiendo mucho a su pueblo.

En una larga entrevista con el medio argentino Página 12, la Novia del Feeling ahondó en momentos recorridos durante su extensa trayectoria, en sus sueños, sus proyectos actuales y profesó una vez más el amor a su patria.

‘La Cuba de estos tiempos sigue adelante con sus cambios. Pasaron muchos años de la Cuba de mi infancia, pero hoy camina realizando cambios para conseguir mejorías en todos los sentidos y protegiendo mucho a su pueblo, que es lo fundamental’, apuntó la gran cantante, quien a sus 90 años conserva esa voz con la que ha cautivado a varias generaciones.



Portuondo destacó la grandeza de su isla. Somos, dijo, un pueblo hermoso, un pueblo grande y fuerte que merece todo el cariño y la atención. Quién sabe qué pasará en los próximos años, yo no estaré, pero mi espíritu de mujer estará con mi pueblo, al que amo y he amado tanto en tantos años.



Abordada por la periodista Bárbara Schijman, sobre qué recuerda de los primeros tiempos de la Revolución Cubana, Omara señaló que fueron momentos de cambios para mejorar al pueblo, bajo la dirección de Fidel Castro.



Supuso muchas transformaciones sociales y logros en los ámbitos de la educación, la medicina y la cultura, destacó la intérprete, quien también se refirió a la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres.



Para Portuondo, el tema de la mujer sigue siendo un problema mundial que no acaba de tener solución, aunque sigue ganando más fuerzas en el mundo y también en Cuba.



Al respecto señaló que en su caso ha participado en muchos programas, es miembro de la Cruz Roja Internacional y lucha para que se termine la explotación de la mujer y el machismo en todo el mundo.



En otro momento, la cantante encomió la increíble labor de los médicos y científicos cubanos que han hecho un papel importante en el mundo y en mi país, sobre todo en estos tiempos de Covid-19.



Portuondo adelantó que trabaja en un disco por sus 90 años, con producción de la guatemalteca Gabi Moreno, colaboración de Pedro Pablo Cruz, además del grupo Failde y de su hijo Ariel Jiménez Portuondo, productor ejecutivo.



Estoy muy contenta con este proyecto, que no hemos interrumpido ni con la pandemia. Además, vienen nuevos proyectos, un documental sobre mi vida y un posible musical, pero de momento no puedo revelar más detalles, detalló la artista, quien espera realizar pronto una gira de despedida.