Cárdenas: Un sueño que ya es casi realidad

(Tomado del perfil en facebook de Alexei Abel McIntosh León)

Hace dos años atrás eran ruinas, solo se hablaba de un proyecto. Hoy el esplendor cada día es más evidente en estos centenarios muros, transformados ahora en confortables espacios.

En los próximos meses se inaugurará un ambicioso proyecto de desarrollo local, fruto del empeño de muchas personas que tuvieron como herramienta principal la constancia y la fe en que “Sí se puede”.

No se me quita de mi mente el entusiasmo con que Milagritos, la Directora de CubaRon, el Arquitecto Augusto Bueno y Dr. Lázaro Suárez Navarro, me hablaban de esto en 2019, yo no dudaba, pero los veía como soñadores.

Ayer cuando visité el lugar acompañado de Osnel Lima, no pude dejar de emocionarme, lo que vi allí y con lo que está pasando en la Dominica, convencido estoy que Cárdenas marcha al Bicentenario con buenos pasos.

Es gigantesca la tarea para transformarle pero respira, no ha muerto la Perla del Norte.