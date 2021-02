Cárdenas: Frente a la COVID-19, una conducta responsable

Autora: Natacha Prado

Al apelar a la gran sinceridad que hoy refugio en mi corazón, afirmo categóricamente que para nada ha sido agradable la tensión que por estos tiempos he podido experimentar cuando oigo de un virus tan letal como el Sars-COV-2.

Guardo historias en mi mente y me aterra volver a atravesar por ellas. Un momento inicial con desconocimiento total, luego vivir un rebrote en los meses de Agosto y Septiembre y ahora con más intensidad la presencia de la COVID-19 en nuestra ciudad.

Cuántos no hemos tocado de cerca y en especial los habitantes cardenenses, momentos como estos. Nos quitó la tranquilidad, nos sometió a aislamiento, no llevó a experimentar una cuarentena total sabiendo del difícil estado de salud y hasta el deceso de un amigo, familiar o de aquel que sin conocerlo escuchábamos que estaba afectado por la pandemia.

El periodo ha sido extenso, nos privamos del disfrute con amistades, del tránsito por las arterias de la ciudad con un estado de salud favorable y hasta el vínculo social con nuestras amistades.

Pero insisto con tal preocupación, es que ¿a caso hemos olvidado esos momentos tan funestos que recuerdo con tanta crudeza?.

Este recuento, para nada es sinónimo de agobio, es la normal preocupación de una persona que habita la urbe con la condición de reportera de un medio de prensa, alertando a quienes aún no se han identificado con la percepción del riesgo.

Ante su propagación convertida en pandemia global, una vez más tenemos que insistir que cualquier reiteración no es en vano, que todo cuidado es poco.

No descuide las medidas de higiénico ?%93 sanitarias, ni de las protección. No olvide el nasobuco, mantenga la distancia de persona a persona, limpie las superficies, no abandone el uso del hipoclorito, lavase las manos con frecuencia.

Porque hoy, solo una conducta responsable nos permitirá hablar de la COVID-19 como una historia del pasado.