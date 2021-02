Autora: Natacha Prado Hernández

Decir ser humano es rápidamente pensar en una especie biológica dotada de razonamiento, juicio, capacidad para el análisis y la compresión.

La que permite discernir sobre cuál puede ser una prioridad para lograr el propósito esperado.

Planteo tal postulado en aras de buscar un sentido lógico de cuánto podemos ayudar en el enfrentamiento de una pandemia global que se manifiesta con un estado de desenfreno a nivel mundial.

Hoy me atrevo a asegurar que cuando la COVID – 19 o nuevo coronavirus ,ha evidenciado ser una enfermedad que gana en dimensión, no debemos dejar de pensar en palabras claves que tienen un sentido indiscutible.

Repasemos términos que no debemos obviar como: La persecución del riesgo, ello dice mucho al apelar a no confiarnos y desterrar el pensar de que el virus no nos va a atacar.

Es motivo de reflexión también tener en cuenta la disciplina, porque debemos ser consecuentes con el aislamiento social, el uso del nasobuco, el mantener la distancia, el lavado de las manos y las tantas medidas que día a día se nos hacen inminentes para preservar la salud.

Recordemos valores como la responsabilidad, para convertir cada una ellas en algo cotidiano, porque según alegan estudiosos de este tema las personas responsables suelen ser más exitosas en todas las esferas de la vida..

Y sobre todo entender que cuando lo adquirimos, está en riesgo la salud de usted, la de su familia, la del amigo, compañero y toda una comunidad.

En este quehacer y haciendo uso de las mejores propuestas, por qué no pensar en la percepción del riesgo, la disciplina y a la responsabilidad como palabras claves para enfrentar la COVID- 19 , pandemia global que ya es hora de ser desterrada de la madre tierra.