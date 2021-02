Cárdenas: Una lección detrás de unas col chinas

Autora: Lisandra Vizo Luna

Mientras caminaba a paso rápido tras una noticia como de costumbre, sin intención puse la vista en unos cajones llenos de col chinas.

Su verdor y frescura sobresalían por la puerta entreabierta del mercado de la calle Línea esquina a Minerva. Tal fue la impresión de estas verduras, que detuve mi caminar y sentí el impulso de hacer un trabajo periodístico en este centro.

Asomé la cabeza por una ventana y vi a un señor que permanecía dentro, le dije que era de la prensa y quería hacerle algunas preguntas. El señor se acercó y me señaló el paso podálico en la puerta de entrada y luego con hipoclorito me desinfectó las manos.

Ahora si puedes pasar- dijo – ¿ Y qué quiere saber?.

Pregunté primero que con quién tenía el placer de hablar y contestó que era el administrador del local y su nombre, Lázaro Ramón Ravelo. Fue un poco decepcionante, ver la mayoría de los estantes vacíos , solo con ñames y col chinas. Sin embargo por el impulso tras la hortaliza, ya estaba dentro del agro y tenía que hacer alguna interrogante.

Miré la estantería casi desierta y dije,

¿ Desde cuándo Acopio Cárdenas no lo abastece? El encargado del sitio , respondió.

No te guíes porque esto hoy está casi vacío, en estos días tuvimos fruta bomba, tomate, pepino, yuca, acelga… Los camiones de Acopio vienen bastante seguidos durante la semana, de seguro más tarde llega uno.¿ No me entiende?.

Escéptica , y con la fama de desabastecidos que tienen los agromercados y placitas de este territorio, dudé de la palabra del anciano administrador, y como si me hubiese leído la mente, continuó.

Pasa mañana por aquí para que veas, en estos últimos tiempos recibimos bastante productos y la población lo agradece. -¿No me entiende?. Yo soy uno de los placeros más viejos de toda Cárdenas y te digo que con esto del ordenamiento la cosa está cambiando. -¿ No me entiende?.

Repetía con ademán. Medio dudosa aún, quise creer en las palabras del anciano, que se mostraba muy amable.

El mercado MAE El Melón , siempre lo tengo organizado y nuestros productos son de calidad. ¡ Mira esas col chinas!. Además, ahora con la pandemia, más limpio no lo puedo tener. Aquí se cumple estrictamente el protocolo de seguridad ¿ no me entiende?, y prosiguió,

Yo soy un viejo y me tengo que cuidar y también a mi familia. Esto no es virus de uno solo, es un virus que se propaga y hay que ser responsable. Mírame con doble nasobuco igual que usted, y a dos metros de distancia. Aquí no entra nadie sin desinfectarse las manos y los zapatos. Sino me cuido yo , ¿quién lo va hacer? .

El experimentado placero me hacía una disertación sobre los daños que causa la COVID 19 y sobre cómo las personas deberían protegerse, tal si fuera un especialista en el tema. Lo hacía de una manera, que olvidé que estaba allí por las col chinas.

En ese momento apareció un cliente y Lázaro Ramón enseguida fue a desinfectarles las manos. Me quedé unos minutos observando el panorama. Luego, el longevo administrador se encaminó al mostrador, limpió la barra y comenzó a despachar.

Ha sido un placer conversar con usted, pero me tengo que ir, comenté. Entonces sacó de pronto una libreta y un bolígrafo, este último víctima de un bautizo de cloro.

Escriba aquí su opinión sobre el mercado- insistió.

Miré nuevamente la estantería semi vacía, a pesar de ello, con el trato recibido por parte del supervisor del local y la seguridad que sentí allí, imposible dar un mal criterio. Atrasada para la cobertura periodística me despedí.

Ojalá que cuando vuelva a pasar por este sitio vea cumplida las palabras del administrador, así podré comprar un mazo de col china y hasta otros productos. Aunque de algo sí estoy segura, en el mercado MAE El Melón no me coge el virus.