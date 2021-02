Cárdenas: ¡No nos entendemos!, el grito es ¡Patria o Muerte!

Autora: Dayana Lavastida

La Revolución cubana, sus principios y conquistas hace más de 60 años son fuertemente atacadas por el gobierno norteamericano.

Su obsesión enfermiza hacia la mayor de las Antillas los ha llevado a desarrollar todo tipo de mecanismos hostiles, desde los más violentos hasta los más sutilmente enmascarados. Es decir, desde intentar asesinar a los principales líderes cubanos, hasta usar el arte como detonante de un caos incontrolable en la isla.

La reciente canción titulada Patria y Vida interpretada por Gente de Zona, Yotuel, Descemer Bueno, Michel Obsorbo y el Funky, ha generado gran polémica desde el minuto uno de su estreno.

No me corresponde juzgar el talento de estos artistas, sin embargo, el contenido del tema musical ataca directamente a mi país y su historia, por lo tanto resulta imposible permanecer indiferente ante tantas calumnias, seguramente muy bien pagadas.

El pueblo de Cuba no tiene el dominó trancado, al contrario, ganó la partida desde el primero de Enero de 1959, cuando comenzó a trabajar por eliminar el analfabetismo, el racismo, la prostitución, la pobreza extrema, la desnutrición, la desigualdad.

Entonces no entiendo cómo es posible que le canten a los cubanos en un tema musical donde claramente se arrepienten del país que hemos construido. Cuánta hipocresía y peor aún, cuánta ingenuidad de quienes dentro del archipiélago han llegado a sentirse identificados con esta canción.

Cuba no es un país perfecto, somos seres humanos quienes lo forjamos y lamentablemente nadie cuenta con el don de la perfección. Sin embargo, hemos sabido remediar los errores, retroalimentarnos del diálogo sincero y respetuoso, concientes que queda mucho camino por andar pero vamos en la dirección correcta.

Criticar desde afuera no vale, criticar porque así serán llenados de dólares los bolsillos no vale, tener doble moral y querer manipular a un pueblo entero solo porque sino lo haces no verás más de cerca la Estatua de la Libertad no vale. ¡Así que no nos entendemos!.

Cuba es una nación tercermundista y bloqueada, por lo tanto compararnos e incluso anhelar todo el éxito de quien es la mayor potencia del mundo y hasta llegar a sentir alguna frustración por este motivo, es cosa de desequilibrados sin sintonía alguna con su espacio y tiempo.

¿Usted le permitiría a su vecino que venga a orientarle qué hacer en su casa?, que el ritmo pegajoso y las voces conocidas no lo confunda, no sirva de coro al oportunismo y la mediocridad.

Para aquellos que ahora quieren desestabilizar Cuba desde la pantalla de un costoso celular a 90 millas, para aquellos que incitan a la rebeldía con falsa causa, con placer inmenso les comunico que aquí continuaremos gritando ¡Patria o muerte, venceremos!. Escuchar completo en ivoox