Playas de Cayo Santa María y Varadero entre las 25 mejores del mundo

(Texto y foto: Granma)

Las playas de Cayo Santa María, al norte de la provincia de Villa Clara, clasificaron segundas entre las 25 mejores del mundo, según la selección Travellers Choice 2021 Best of The Best (Opciones de Viajes 2021, Mejor de lo Mejor) que organiza el portal de viajes TripAdvisor.

En el puesto 12 de este mismo ranking figura también Varadero, considerado uno de los destinos más atractivos para los que visitan Cuba.

Antecedida en la lista solo por Whitehaven Beach, en Australia, Cayo Santa María es famosa entre los turistas por sus arenas blancas con aguas cristalinas y sumamente limpias, características que han resaltado los visitantes en sus comentarios en la web de viajes.

Este paraíso cubano, conocido como La Rosa Blanca de los Jardines del Rey, cuenta con 13 kilómetros de largo y dos de ancho, para transformarlo en el más importante del grupo geográfico, con 18 kilómetros cuadrados. Además, posee 11 kilómetros de playa con nombres significativos como Perla Blanca, Las Caletas, Cañón y Cuatro Puntas.