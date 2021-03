Cárdenas: Violencia de género en tiempos de pandemia

Autora: Dayana Lavastida

Llegó Marzo, el tercer mes del año. Dentro de poco tiempo festejaremos internacionalmente el Día de la Mujer aunque, debido a las consecuencias de la COVID-19, las celebraciones tendrán otros matices.

En primer lugar porque el reciente estudio realizado por OXFAM expresó que el virus ha exacerbado las desigualdades económicas, de género y raciales para las mujeres en todo el orbe.

Cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo. Existen pruebas contundentes de que la violencia de género hacia las personas del sexo femenino es un flagelo grave y generalizado.

Aunque Cuba responde a un contexto político, económico y social diferente, los datos evidencian que un 27 % de las mujeres cubanas entre 15 y 74 años de edad fueron víctimas de violencia en algún momento de su vida.

La sobrecarga de tareas domésticas, la atención a los niños que permanecen ahora en casa a tiempo completo, el cuidado de enfermos en la familia, recaen desigualmente sobre las mujeres y más en tiempos pandémicos.

Cuánto error en el interior de las familias, son espinas del hogar, es violencia intrafamiliar.

No lo crea exagerado, las agresiones no se detienen en el acto de provocar heridas producidas por golpes, las amenazas, recriminaciones, gritos, chantajes, celos, control, también son muestras de violencia.

Recapitule su cotidianeidad sin miedos ni estereotipos. Si necesita ayuda especializada y le teme al contagio, entre las vías factibles, la línea de ayuda 103 está a su disposición.

El eslogan de la campaña Eres Más del centro Oscar Arnulfo Romero versa: No permitas que te impongan el camino a seguir, Eres Más que obedecer. No permitas que el control te asfixie, Eres Más que resistir. No permitas que construyan tu realidad, Eres Más de lo que te hacen ver.

Que el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sea el motivo para detener cualquier tipo de violencia que limite tu felicidad.