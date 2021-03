Autora: Yaisa Fragelas

Ella es Orieta Chala, Presidenta por sustitución reglamentaria de la Cooperativa No Agropecuaria Triple C, la entidad que tendrá el mérito histórico de entregar a los cubanos y en particular a los cardenenses, el Hotel La Dominica, sitio donde ondeó por primera vez nuestra Bandera.

A esta fémina estuvo dedicado el espacio Historias de vida que transmite Radio Ciudad Bandera, dedicado a mujeres que piensan y actúan como país. Escuchar sección en ivoox