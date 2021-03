Cárdenas: Por la ciudad, ella lo merece

Autora: Dayana Lavastida

Entre los festejos por el aniversario 193 de la fundación de la villa de San Juan de Dios de Cárdenas, nuestra querida Ciudad de las Primicias, resulta el momento idóneo para reflexionar sobre cuánto hacemos individualmente para que la urbe recupere su esplendor de antaño.

Este emporio de historia, primeras veces y tradición, merece relucir los 365 días del año. No basta una jornada para llenarla de luces, limpieza y aires renovadores. No basta amarla sanamente solo 24 horas en doce meses y el resto del tiempo permanecer indiferente ante actitudes que opacan su encanto y que en muchas ocasiones suceden en nuestras narices.

En 2021 se pretenden materializar proyectos anhelados hace muchísimo tiempo por los cardenenses. Aunque ha sido amarga la espera y algunos prefieren mantenerse escépticos hasta las respectivas inauguraciones, el esfuerzo para rescatar el Centro Histórico Urbano de la ciudad es loable. Sin embargo, soy de las que comparte la opinión de que Cárdenas necesita mayor voluntad colectiva en todos sus alrededores.

Primero hay que comprender de una vez y para siempre que la imagen que creamos del territorio es un espejo ampliado de cómo somos cada uno de quienes la habitamos. No se trata de pasarse la vida culpando a terceros y luego lavarse las manos como Poncio Pilato. Se requiere voluntad para marcar la diferencia con ejemplos positivos y despojarnos de ideas equivocadas como que de la puerta de mi casa hacia afuera no me importa lo que suceda.

De lo contrario y por poner tan solo un ejemplo, se continuará derramando desechos sin ápice de remordimiento en cualquier esquina e imagino que nadie o casi nadie va soltando basura por el piso de su sala, cocina o dormitorio. Entonces, con qué derecho lo hace en nuestras calles, será que la educación cívica es para muchos una asignatura pendiente.

A una Villa casi bicentenaria, cuna de momentos únicos y trascendentales en la historia de la nación, se le debe pleitesía y respeto sincero. Si sus acciones diarias en los últimos tiempos no han contribuido a reparar y cuidar a la Ciudad Bandera de Cuba, aproveche la ocasión para modificar hoy y el resto de los días su comportamiento y que el próximo 8 de Marzo pueda felicitar a la Perla del Norte con la frente bien alta.

Sin embargo, si usted es de los que salvaguarda, desde su pedacito, a la urbe, Felicidades por el 193 cumpleaños de su fundación. Escuchar en ivoox