Cárdenas: Cocodrilos ceden ante Leñadores

Autor: Enzo Santín

Los Cocodrilos de Matanzas volvieron a ceder ante los Leñadores de Las Tunas, esta vez con marcador de 10 carreras por 6, y de esta forma comienza a ponerse cuesta arriba para los yumurinos la tarea de regresar a la final y defender el título.

A pesar de tomar ventaja de tres carreras en el mismo primer inning, nuevamente la defensa lució muy mal, cometiendo 5 errores, de los cuales 3 ocurrieron casi sucesivamente en el tercer capítulo. Un toque de sacrificio que no pudo ser convertido en out y provocó que se llenaran las bases de tuneros, una colisión entre Drake y Medina en la zona corta del jardín derecho ante un inofensivo fly del veterano Danel Castro, y un error en tiro a home de Entenza, el abridor por los matanceros, hicieron que Las Tunas empatara y se fuera arriba en el choque, ventaja que ya no volvió a abandonar.

El zurdo Yudiel Rodríguez se repuso de las 3 anotaciones recibidas en el primer inning y caminó la ruta con relativa comodidad durante 8 capítulos, recetando 6 ponches y metiendo el brazo en momentos claves.

A pesar de conectar 13 indiscutibles, los dirigidos por Armando Ferrer siguen fallando en momentos claves, algo que no se vio en el enfrentamiento de cuartos de final ante Cienfuegos. La tanda gruesa continúa con una baja producción, y hoy, después del inicio tambaleante del lanzador rival, conectó de 12-1 a partir de la tercera visita al plato.

Hoy será día de descanso, y mañana miércoles debe encaramarse en la lomita Renner Rivero, con la misión de controlar una tanda que ha aprovechado cada uno de los chances otorgados por la defensa yumurina. Urge a los Cocodrilos obtener la victoria, pues en caso contrario, sería muy difícil, prácticamente imposible, levantar un 0-3 en contra.