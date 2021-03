Cárdenas: Cocodrilos con ventaja para pasar a la gran final

Autor: Enzo Santín

En un excelente juego de béisbol, los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a los Leñadores de Las Tunas 4 carreras por tres y le dieron vuelta al playoff semifinal, tomando ventaja de 3 juegos a 2 y a una victoria de pasar a la gran final.

Un gran duelo de pitcheo nos regalaron los abridores Yoanni Yera y Carlos Juan Viera, quienes ya no podrán lanzar más en los restantes compromisos. Los tuneros se pusieron en ventaja en el mismo primer inning, y ampliaron la diferencia con otra anotación en la parte baja del cuarto episodio.

Sin embargo, el quinto capítulo fue el de la rebelión yumurina. Ante los envíos de Viera, que había dominado con relativa facilidad hasta ese momento, y con un out en el pizarrón, cañonazos de Andrys Pérez y Eduardo Blanco sirvieron la mesa para la decisión de la tarde. Armando Ferrer ordenó el sacrificio de Aníbal Medina para adelantar los corredores, a pesar de poner el segundo out en el marcador, depositando toda la confianza en el torpedero Yadil Mujica, quien no defraudó.

Un doblete al jardín izquierdo trajo el empate hacia la goma. Luego, hits consecutivos de Ariel Sánchez, Yariel Duque y doblete de Yadir Drake impulsaron la 4ta carrera, que a la postre fue definitiva. Las Tunas descontó una en la parte baja del sexto inning, y así quedó el marcador. Jonder Martínez y Noelvis Entenza se encargaron de lanzar el tercio final del juego y dejar así la escena lista para el próximo domingo.

Destacar la recuperación de la defensa yumurina, que luego de cometer hasta 7 errores en los dos primeros choques, ha jugado los últimos 27 innings de manera inmaculada. También resaltar que todos los juegos han tenido como ganador al equipo que actúa como visitante. Se romperá la dinámica el domingo? La última palabra la tendrá el terreno.