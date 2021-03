Cárdenas: Darán a conocer jugadores sancionados de los sucesos del Domingo último en la Serie Nacional de Béisbol

Autor: Enzo Santín

Después de los sucesos del Domingo en el estadio José Antonio Huelga, un desagradable incidente para el espectador y que, por fortuna, pudo ser peor, se ha anunciado que este jueves se darán a conocer las sanciones impuestas a los jugadores envueltos en la trifulca.

Muchos aficionados, sobre todo matanceros, y fundamentalmente en ese otro terreno de pelota que son las redes sociales, han expresado sus criterios. Desde el que opta por, como se dice, pasar la mano, hasta el que postea en Facebook pidiendo paredón, deportivamente hablando, son disímiles las opiniones.

Analizando la jugada que desencadenó todo, verdaderamente es un lance muy fuerte, innecesario, sobre todo porque representó el tercer out del inning, pero que en otro momento del choque incluso pudiera pasar por una acción más. El árbitro de segunda estuvo lento en su reacción: como expresan algunos colegas, quizás una oportuna e inmediata expulsión hubiera evitado lo que aconteció después.

La riña: que los jugadores salgan al terreno y los pitchers vengan desde el bulpen hasta el banco cuando se produce un conato de enfrentamiento es un hecho común en prácticamente todas las ligas de béisbol del planeta. Para no ser absoluto, diría que el béisbol asiático, por las características culturales de quienes lo practican, es menos propenso a esto.

De este lado del mundo, tenemos la justificación de la sangre latina, el juego caliente. Juzgue por usted mismo si este es un hecho que exime o no, no es mi intención despreciar la herencia cultural de un continente. Sin embargo, y volviendo al tema, lo cierto es que este tipo de situaciones no representan para nada los valores del deporte cubano, y por si fuera poco, la actual situación epidemiológica hace lucir aún peor las imágenes que presenciamos en la tarde del domingo.

Ya pronto conoceremos cómo se castiga esto. En la opinión de este comentarista, no se debe intentar, por parte de la Comisión Nacional de Béisbol, ser drástico e inflexible. Las sanciones ejemplarizantes, en este momento de la temporada, pueden manchar el espectáculo, y constituir un borrón sobre otro en medio de un playoff que se está viviendo con pasión, tanto por los protagonistas como por los aficionados.