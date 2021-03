Organizan jornada de homenaje por el centenario de la poetisa Carilda Oliver Labra

(Tomado de PL)

El Centro del Libro y la Literatura en esta occidental provincia de Cuba confirmó la realización de homenajes y conmemoración del centenario de la poetisa Carilda Oliver Labra, fallecida en 2018.

Los homenajes a Oliver Labra acontecerán en diversas jornadas del actual 2021 y también durante el próximo año, cuando se cumplirán los cien años del nacimiento de esta figura de las letras latinoamericanas, precisó Efraín Pérez Izquierdo, director del referido centro en Matanzas (CPLLM).

Pérez Izquierdo explicó que las celebraciones por Carilda motivarán a los escritores a participar con sus obras en efemérides relevantes para la provincia y el país.

“Varios aniversarios motivarán este año el hábito de la lectura y estimularán el reconocimiento a los autores del patio como el Día Internacional de la Poesía, los 60 años de la victoria de Playa Girón y el centenario del intelectual Cintio Vitier”, enfatizó.

Igualmente precisó que el 31 de marzo el Libro Cubano cumple seis décadas de vida, a partir de la inauguración en ese fecha de la Imprenta Nacional, cuya primera publicación fue el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.

“Concebimos retomar la Ruta por la Libertad en saludo al triunfo militar en 1961 contra una fuerza mercenaria en Playa Girón, y a rememorar las Palabras a los intelectuales, trascendental discurso de nuestro líder histórico, Fidel Castro”, enfatizó.

El CPLLM -abundó- lanzará la convocatoria este año a un concurso nacional para conmemorar el centenario de Carilda Oliver en julio del 2022, “seguros de que la insigne poetisa matancera será objeto de inspiración para los escritores de todo el país”.

Oliver (1922-2018), nacida en esta ciudad cabecera territorial homónima, obtuvo numerosos lauros en su vida, dentro y fuera de la isla, y entre ellos destaca el Premio Nacional de Literatura en 1998.

Graduada en Derecho Civil, además de ejercer su profesión como abogada, trabajó en la biblioteca pública Gener y del Monte de esta urbe, y fue profesora de inglés, dibujo, pintura y escultura.

Publicó en 1949 Al sur de mi garganta, un hermoso libro de poemas que catapultó el prestigio en su país de la entonces joven escritora, y ese libro se mantiene como uno de los mejores de su autora, destacan especialistas.

Me desordeno, amor, me desordeno; Canto a Fidel; Canto a Matanzas, y Se me ha perdido un hombre, son algunas de las composiciones más recordadas de quién naciera y viviera en la casa número 81 de la calzada de Tirry, en el barrio de Pueblo Nuevo de esta urbe, atravesada por los ríos Yumurí, San Juan y Canímar.

“No puedo escribir fuera de Matanzas. La ciudad tiene algo místico, será su bahía, el valle del Yumurí, la ermita de Monserrate, sus playitas, sus puentes, no sé, el caso es que no tengo inspiración fuera de ella”, confesó Carilda en entrevista con Prensa Latina.