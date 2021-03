Iniciativas en decenas de ciudades ratifican repudio al bloqueo de EE.UU. contra Cuba

(Texto: ACN) (Foto: PL)

Representantes de 30 países participaron hasta la tarde de hoy en la Caravana Mundial contra el Bloqueo a Cuba, que tiene previstas más acciones a lo largo de este sábado y mañana domingo en diversos continentes.

Una nota informativa del Instituto Cubano de Amistad con los pueblos destaca que la ola solidaria toma fuerza a medida que avanza el día, y continuamente llegan al ICAP reportes de caravanas de autos y de bicicletas, mítines, actos en plazas y parques, caminatas, divulgación de declaraciones, audiovisuales y encuentros online.

Asociaciones y grupos de solidaridad, emigrados cubanos, parlamentarios, profesionales graduados en la Isla y activistas de variados sectores, despliegan infinidad de iniciativas en decenas de ciudades para ratificar el repudio internacional al bloqueo.

Señala que en Nicaragua, bajo la iniciativa Puentes de Amor, se efectuó un acto de apoyo a Cuba con la participación de la Red Antiimperialista de Solidaridad con los Pueblos Augusto C. Sandino.

Por otra parte, en Europa ya suman más de una decena las naciones donde fueron realizadas actividades como parte de la Caravana mundial, entre ellas Rusia, Bulgaria, Reino Unido, Dinamarca, Suiza, Irlanda, Bélgica, Francia, Austria, Grecia y otros.

Se repite el hecho de que en un mismo país las movilizaciones antibloqueo se localizan en varias regiones, como en España (Barcelona, Toledo, Las Palmas, Valencia, Sevilla, Málaga, Sabadell); Suecia (Estocolmo, Jonkoping, Gotemburgo) y Alemania (Bonn Berlín Francfort).

Al propio tiempo, activistas en Brasil, México, Chile, El Salvador, República Dominicana, Líbano, Mali, Gambia, Namibia, Tanzania y Angola, entre otras naciones, circularon en las redes sociales videos de las caravanas de autos y de las concentraciones en demanda del cese del cerco económico a Cuba.

Una de esas citas ocurrió en la plaza José Martí, de Sofía, donde miembros de la Asociación de Amistad Bulgaria-Cuba encabezada por su presidenta, Tamara Takova, se reunieron coreando consignas para mostrar su apoyo a la Caravana, bajo estrictas medidas por la pandemia COVID-19.

Otra iniciativa correspondió a los amigos de Cuba en Finlandia, quienes promovieron la instalación de marcos con las fotos de perfil de FB con la frase: “Le digo NO al Bloqueo contra Cuba”, mientras parlamentarios, académicos y artistas – como el popular rockero ruso Sacha Kubalov- hacían público su apoyo a la jornada.

Llamó especial atención el globo aerostático elevado en las cercanías de Moscú con la imagen del Che y un cartel contra el bloqueo, vuelo en el que viajó un grupo de activistas con Lena Loshkina al frente, en una operación amistosa ya tradicional en las campañas de apoyo a Cuba en Rusia.

En el resto del día de hoy se anuncian acciones en Victoria, capital de Vancouver y en varios países.

De igual forma, a la jornada-caravana se sumarán el fin de semana más localidades canadienses como Calgary (Alberta), Montreal (Quebec); Toronto y Ottawa (Ontario) y Winnipeg (Manitoba).

Para este domingo la Red de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos anuncia caravanas de autos y bicicletas en numerosas ciudades.

Entre esas localidades aparecen Albany (New York), Chicago (Illinois), Detroit (Michigan); Hartford (Connecticut); Holyoke (Massachusetts); Los Ángeles (California); Miami (La Florida), Minneapolis (Minnesota); New York (New York); San Francisco (California), Seattle (Washington); Tampa (La Florida) y Washington DC.