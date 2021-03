(Texto y foto: PL)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta presiones para definir su política hacia Cuba, informa hoy el diario The Hill.

La Casa Blanca da pocas pistas sobre cómo abordará su política con el país caribeño, en un escenario donde concurren consideraciones políticas contrapuestas, entre ellas las de un trío de republicanos del Senado buscando que Biden no pueda eliminar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Aunque prometió durante su campaña presidencial arreglar los vínculos con la mayor de Las Antillas, el gobernante no termina de definir como abordará el asunto pese a que varios demócratas abogan por una política más abierta, destacando los beneficios potenciales para los antiguos adversarios de la Guerra Fría, reseña The Hill.



Algunos como Geoff Thale, presidente de la Oficina de Washington para América Latina, estiman que en el acercamiento los estadounidenses pueden ser los mejores embajadores de todos esos valores que esgrimen los republicanos para mantener el bloqueo.



Un cambio en la política hacia Cuba no está actualmente entre las principales prioridades del presidente Biden, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una sesión informativa a principios de este mes.



Sin embargo, para muchos legisladores, el tiempo es esencial, entre ellos el representante Jim McGovern (demócrata de Massachusetts), quien aboga por un retorno a las acciones comenzadas durante el gobierno de Obama.



No cometamos el error de avanzar lenta e incrementalmente. Tenemos que actuar ahora, dijo el legislador.



Por otra parte, a la oposición de los senadores republicanos Ted Cruz (Texas) y Marcos Rubio (Florida) se suma la de Robert Menéndez (demócrata de Nueva Jersey), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es contrario desde hace tiempo a cualquier cambio en la dura postura de Washington hacia Cuba.



Fulton Armstrong, profesor de la American University y exdirector de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) opina que es la posición de esos legisladores la razón por la cual el gobierno de Biden no puede permitirse esperar para establecer su política hacia Cuba.



La Casa Blanca y su Departamento de Estado deben asumir el liderazgo y no dejar la política hacia Cuba en manos de ese sector.



Si hay algo que los perros de la chatarra política saben hacer, es llenar vacíos de liderazgo, afirmó.



Las sanciones unilaterales casi nunca funcionan, y han fracasado estrepitosamente en Cuba, dijo el senador Patrick Leahy (demócrata de Vermont), en una declaración reciente, en la que culpaba a la administración Trump de hacer retroceder las políticas de Obama para conseguir el favor de los votantes de Florida.



Estados Unidos puede comprometerse activamente o ver cómo nuestros competidores llenan el vacío, como ya lo están haciendo, advirtió Leahy.