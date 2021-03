Cárdenas: Ceden Cocodrilos ante Alazanes

Autor: Enzo Santín

Los Cocodrilos de Matanzas cedieron 2 carreras por 3 en su primer enfrentamiento de la gran final de la 60 Serie Nacional de Béisbol, ante su similar de Granma.

Un gran juego de pelota regalaron ambos equipos en la jornada dominical. Lázaro Blanco y Yoanni Yera, dos de los mejores lanzadores del país, se mostraron dominantes en sus salidas, permitiendo solo una carrera a sus rivales y tres hits, en el caso de Yera, y dos, en el caso de Blanco, durante la primera mitad del choque.

Un jonrón de Yadil Mujica en el mismo primer episodio había otorgado la ventaja a los yumurinos, pero fue rápidamente borrada en la parte baja de ese episodio. El quinto capítulo demostraría ser decisivo. En la parte alta, y con dos outs, William Luis dobló desde primera hacia tercera en un corring en teoría fácil, pero desoyó las indicaciones del coach de tercera y cayó en la picardía de Osvaldo Abreu, quien hasta el último momento no dio pistas de que se había producido el tiro hacia esa base. Resultado? Luis no se deslizó, fue puesto out, terminó el inning y fue sustituido por Juan Miguel Vázquez, en una clásica dosis de bancoterapia.

Luego, en ese mismo capítulo y cuando parecía dominada la entrada por Yera, doblete de Alexquemer Sánchez y boleto a Roel Santos dejaron la escena lista para que Abreu conectara triple entre left y center que limpió las bases. Juego 3 a 1 y con Lázaro Blanco enfrente, la faena parecía complicada, y lo fue.

Otro jonrón, esta vez de Aníbal Medina, y un jit de Javier Camero en el 8vo fue todo lo que permitió Blanco. Yera, a su vez, luego de retirar el 5to inning, caminó toda la ruta con 11 ponches propinados, 5 hits permitidos y 3 carreras a su costa. En el 9no inning, Carlos Santana salió por los Alazanes a cerrar el juego, y apuntarse el salvamento.

Hoy, saldrán nuevamente ambos equipos a la grama del José Antonio Huelga. En Noelvis Entenza recaerá la confianza de Armando Ferrer para igualar las acciones, que espera la reincorporación de Yadir Drake luego de cumplir el juego de sanción impuesto por la Comisión Nacional de Béisbol.