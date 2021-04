Cárdenas: Cocodrilos cuesta arriba en gran final del béisbol cubano

Autor: Enzo Santín

Los Cocodrilos de Matanzas cayeron estrepitosamente ante los Alazanes de Granma por la vía del nocaut, y ahora deberán realizar la hombrada de ganar tres juegos en línea para poder repetir el campeonato, un hecho que hasta ahora nadie ha realizado en la historia de nuestras series nacionales.

Nuevamente Renner Rivero no pudo hacerse justicia, y en el segundo inning y luego de dos outs, los granmenses marcaron racimo de cinco carreras que abrió el marcador.

La figura del choque fue el novato Guillermo García, quien conectó par de jonrones e impulsó cinco carreras de las 15 que anotó Granma. Por otra parte, el abridor, Joel Mogena, maniató a la ofensiva yumurina durante las seis primeras entradas del choque, permitiendo 1 carrera y concediendo 4 indiscutibles. El juego estuvo detenido por lluvia en la parte alta del séptimo episodio, pero los bates granmenses siguieron calientes y en el reinicio marcaron racimo de seis para poner el marcador de nocaut en el pizarrón.

Los matanceros reaccionaron con orgullo y trataron de evitar la derrota temprana, pero la rebelión quedó en solo cuatro carreras, y el marcador de 15 anotaciones a 5 selló el final del juego en ese mismo inning de la suerte.

Hoy las miradas estarán puestas en el duelo que sostendrán Yoanni Yera y Lázaro Blanco. Mucho deberá cambiar en la tropa de Armando Ferrer si quieren seguir vivos en esta gran final, pues enfrente tendrán al mejor lanzador del país y que hasta el momento no ha perdido un juego en esta postemporada. Por otra parte, Yera deberá sostener los embates de una tanda en la que no hay out seguro.