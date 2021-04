Cárdenas: COVID 19 al asecho pero Cuba Salva

Autora: Dayana Lavastida Espinosa

En ocasiones los seres humanos somos contradictorios y la distancia entre lo dicho y lo hecho resulta abismal.



Sin embargo, prefiero pensar que la manera en la que actuamos es lo que realmente define, al menos en gran porcentaje, lo que somos.

Conozco a varias personas, de esas que les encanta criticar a Cuba pero no mueven ni un solo dedo para mejorar la obra revolucionaria, las mismas que gracias a una solvencia económica alucinante, cada vez que los abruma su ciudad emprenden una aventura hacia lugares paradisíacos y lejanos.

Lastimosamente, a raíz de la COVID 19 muchos viajes quedaron pospuestos aunque su capacidad aberrante para desacreditar nuestra nación ha sido inmune al nuevo coronavirus.

¿Sabe qué es lo curioso?. Hace algunas semanas atrás esos ciudadanos tuvieron la posibilidad de retomar sus vuelos y me quedé asombrada cuando los escuché decir: Hasta que no me vacunen no me muevo de Cuba.

Aquella frase que replicaba constantemente mi cerebro, es la prueba evidente de que en los momentos difíciles en mi país, en sus médicos y principios se confía.

Porque aunque ensucien sus labios difamando mi isla, cuando la situación se torna tormentosa tienen la certeza de que nadie quedará desamparado a su suerte.

Cuba en estos momentos tiene 5 candidatos vacunales contra la COVID 19 y es el primer país de Latinoamérica en tener 2 vacunas en fase tres de ensayos clínicos.

Con este panorama y la plena seguridad de que la campaña masiva de vacunación se aproxima, por supuesto que ahora todas y todos quieren permanecer en la mayor de las Antillas. Poco les importa si su actitud es contradictoria a lo que siempre han profesado.

Por esta razón, mi orgullo de ser cubana y amar esta tierra los 365 días del año crece por segundo. Pobre de los que la insultan y ahora que el mundo está en llamas les toca reconocer que aún con todo y sus problemas, carencias y defectos perfectibles, Cuba es un lugar grandioso.