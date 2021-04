Cárdenas: A las puertas Festival Provincial de Radio Manolo García In Memoriam

La Dirección Provincial de la Radio en Matanzas convoca a participar en elFestival Provincial 2021, que se efectuará del 15 al 30 de Abril con el objetivo de estimular la excelencia y la profesionalidad en la creación radial matancera, mostrar la calidad de los productos radiofónicos que se producen y crear un espacio de intercambio teórico con realizadores radiales del occidente del país.

Concuersan los programas realizados desde el 1ro de abril de 2019 hasta el 15 de abril de 2021.

Debido a las condiciones epidemiológicas del país se evaluará la posibilidad de efectuarlo vía online. En esta ocasión estará dedicado a Fidel en el 60 Aniversario de la Victoria de Girón.

Según las bases pueden participar todos los radialistas con dos obras en las siguientes categorías:

Informativos

-Revista Informativa

-Noticiero y noticiario

-Espacio de Participación Ciudadana

Los géneros en concurso serán:

-Comentario

-Reportaje

-Testimonio

-Crónica

-Radiodocumental

-Entrevista

-Información

Sitios Web y Blog Institucional

-Competirán de manera integral y en el Festival provincial se premiará el Mejor Sitio Web y el mejor Blog. (con audio real)

-Se premiará por géneros periodísticos.

-Premio Especial de la Covid.

-Premio Especial de la Tarea Ordenamiento.

-Premio Especial del 60 aniversario de Girón y la impronta de Fidel.

Programas Dramatizados

Teatro

Cuento

Humorístico

Infantiles

Programas Variados

Revistas o programas culturales

Revista variada o Programa Variado

Programa Histórico no dramatizado

Programa Variado Infantil de cualquier formato

Programa realizado totalmente en exterior

Programa de facilitación social.

Programas Musicales

– Discoteca

– Revista musical

– Programa de música de concierto o coral

– Programa campesino de cualquier formato.

– Programa musical de cualquier formato.

Propaganda

Mención

Mensaje Corto

Jingle

Promoción

Temáticas especiales

Programa dedicado a la Covid.

Programa dedicado a la impronta de Fidel y los 60 años de la Victoria de Girón.

Programa de cualquier formato que destaque el aniversario 99 de la Radio Cubana.

Programa de Experimentación.

Tarea Ordenamiento

Los programas que concursan aquí son el resultado de los Festivales de base efectuado en las emisoras de la provincia.

El Jurado desl certamen estará integrado por 7 miembros, de ellos artistas, periodistas o especialistas de otras provincias o la provincia, estos últimos deben ser de probada calidad y completamente fuera de concurso. (La Dirección Provincial de Radio tiene el derecho de tomar decisiones que garanticen la calidad en la integración de este jurado y puede modificar estas cifras.)

El acto de votación para la premiación se realizará por boletas y solo el Presidente del Jurado, un miembro que se seleccione y la Directora Provincial de Radio conocerán el resultado el cual archivarán y conservarán un año junto a los documentos emitidos por cada miembro.

Luego de la deliberación del jurado se otorgarán los siguientes Premios:

Gran Premio

Premio Especial Impronta de Fidel en el Aniversario 60 de la Victoria de Girón

Premio Especial de la Covid

Premio Especial sobre la Tarea Ordenamiento

Premio de Programa Informativo

Premio de Programa Musical

Premio de Programa Dramatizado

Premio de Programa Variado

Premio de Propaganda

Premio Mejor Sitio Web

Premio Mejor Blog

Premio Mejor Género Periodístico en Blog

Premio Mejor Género Periodístico en Web

Podrán entregarse hasta 5 menciones bien avaladas.

Individualidades:

Premio de Dirección.

Premio de Guión.

Premio de Locución Masculina.

Premio de Locución Femenina.

Premio de Actuación Protagónica Masculina.

Premio de Actuación Protagónica Femenina.

Premio de Actuación de Reparto.

Premio de Grabación.

Premio de Edición.

Premio de Musicalización.

Premio de Efectos.

Premio de Asesoría.

Premio de Narración.

Premio de Realización de Sonidos en Máster.

Premio de Realización Periodística.

Premio de Realización de Propaganda.

Premio Categoría Aniversario 99 de la Radio Cubana.

Premio Categoría Impronta de Fidel en el Aniversario 60 de la Victoria de Girón.

Premio Categoría Tarea Ordenamiento.

Premio Categoría Tratamiento a la Covid.

Premio de Experimentación.

El Jurado está facultado para dejar desierto cualquiera de los premios si las obras o el desempeño del artista no cuentan con la calidad suficiente. Su decisión será inapelable. En caso de una obra no corresponderse con la categoría en que fue enviada, quedará descalificada automáticamente, el jurado no tiene facultad alguna para hacer movimientos de categoría.