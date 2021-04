Vivir con hemofilia en Cuba: la historia de Yoel, un padre de familia

Ministerio de Salud Pública de Cuba

Aquella mañana de 1973, Miriam no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. El hijo, de tres meses de nacido, tenía un hematoma en su bracito derecho. Por la mente de esta madre primeriza pasaron muchas ideas, pero ninguna tenía cabida, y se negaba a creer que el tete de su pequeño fuera el causante de una lesión así.

Miriam corrió desesperada hacia el policlínico más cercano y tras muchos exámenes y consultas médicas, le dijeron que su hijo padecía de hemofilia, una enfermedad causada por la alteración en uno de los genes que determinan la manera en que el organismo produce el factor VIII o IX de coagulación, lo que provoca trastornos hemorrágicos.

Para la joven madre el diagnóstico fue una sentencia definitiva. Yoel Díaz Becerra sería su único hijo y en él centraría todos sus esfuerzos.

Unos 47 años después, aquel pequeño diagnosticado como paciente hemofílico A severo, con menos del uno por ciento de factor octavo, tiene cuatro hijos, una nieta, es licenciado en laboratorio clínico y cumplió por dos años misión internacionalista en Venezuela; sin que la enfermedad fuese una limitación en su vida.

“Las condiciones no eran las de ahora, se trataba a los pacientes con plasma fresco y trío precipitado –hoy apenas se utiliza–, que no era un tratamiento optimo, ni el mejor, pero sí el que se conocía y estaba disponible, aunque tenía riesgo de infecciones virales y reacciones anafilácticas al venir de otros pacientes que donaban para este tratamiento”, expresó.

A pesar de las visitas médicas y las transfusiones de sangre, la infancia de Yoel transcurrió bastante bien en comparación a otros pacientes. Jugaba, salía a la calle y montaba bicicleta, mientras su madre desde la retaguardia velaba por su cuidado, “ella me enseñó que podía hacer de todo, pero con moderación. Fui creciendo bastante bien y mi escolaridad transcurrió normal” dijo.

Quizás lo más difícil de aceptar, para el adolescente que fue, resultó no ir a la escuela al campo o a los campamentos de pioneros en Tarará, por evitar hacerse daño, aún así el temor ante un posible sangrado no representó un freno para realizarse en la vida, y menos estudiar la carrera que quiso.

Empezó por Técnico Medio en Farmacia Industrial, en la Escuela Mártires de Girón, de Playa, y luego la licenciatura en la Universidad de Ciencias Médicas. En estos años, Yoel trabajó en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez y en el Instituto de Hematología e Inmunología, y desde cada lugar diagnosticó, a través de las pruebas de coagulación, muchos pacientes hemofílicos.

“A todos aquellos que padecen la enfermedad quiero decirles que se cuiden, que pongan de su parte y sigan con el tratamiento. No deben tener miedo de decir ‘soy hemofílico’, de niño en la escuela los compañeros me rechazaban por no poder realizar muchas actividades, ellos, como la mayoría de las personas, no conocían de qué se trataba, y no es algo que se contagia.

“Cuando nací no existían las condiciones ni los conocimientos en cuanto a tratamientos y atenciones, hoy existen otras posibilidades. Mientras tengan apoyo y cuidado no existen diferencias entre una persona normal y una hemofílica. Por suerte, siempre tuve a mi madre que me protegió mucho y gracias a ella lo he logrado todo”, aseguró.