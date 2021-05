El virus de la indolencia

Autora: Chavely Dávila Dávila Foto: Tomada de Internet

Próximos a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores en Cuba, un país que se esfuerza por crear mejores ambientes laborales, humanizar el trabajo y que no deja desamparada a ninguna persona, queda mucho por transformar.

En aras de alcanzar las tan añoradas eficiencia e idoneidad existe un lastre que echa por tierra el aporte de los que si están comprometidos con su profesión.

La indolencia es un comportamiento que se extiende más rápido, incluso que la mortal pandemia que nos ataca. Es un catalizador de todos esos comportamientos que atentan contra la calidad en los servicios y el humanismo característico de nuestro pueblo.

Un fenómeno internacional, si, pero no por ello menos degradante y de estos eventos frecuentes en Cárdenas es el tema que hoy me atañe.

No hay mejor lugar para encontrarlo que en las colas, una cotidianidad necesaria pero que exaspera, caldea los ánimos…estresa.

Y si le sumamos a esa situación un personal de atención al cliente que no informa, no organiza, no escucha y además deja a la amabilidad descansando en casa es normal que las molestias se agudicen.

La actitud más inquietante radica en una frase que desalienta más cada día, de la que todos debemos alejarnos y es la de: No podemos hacer nada para resolver su problema.

Lo más triste es ver que ancianos, embarazadas o impedidos físicos son los más afectados pues a pesar de la incomodidad que generan actitudes como estas tienen que continuar esperando y esperando.

Trabajar no solo es recibir una remuneración económica o ventajas laborales es además la satisfacción de aportar a la sociedad, es que tu correcto desempeño aumenta el prestigio de la empresa y que la sonrisa de satisfacción que devuelve el publico sea tu mayor aplauso