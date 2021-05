Cárdenas: Honor a quien honor merece

Autora: Yaisa Fragela González

Llega el Día Internacional de los Trabajadores y el reconocimiento a todos no puede faltar, aunque

la pandemia ha limitado por dos años los desfiles y en especial el de Varadero que se caracterizaba por las iniciativas de diferentes hoteles y el colorido que convocaba hasta los clientes extranjeros a disfrutarlo.

No alcanzan los homenajes este día para el personal salud que sin descanso luchan por la vida en cada hospital o institución sanitaria.Los transportistas todos ya tienen un lugar especial en el corazón de cada cubano, porque han sido los protagonistas de cada aislamiento, entrevista o investigación hacia laboratorios o institutos.Los bancarios, trabajadores de servicios, comercio y demás entidades han dado el extra en cada trámite, distribución y venta de diferentes productos.

Son grandes los desvelos de la ciencia para lograr con efectividad un medicamento y aunque hemos escuchado a personas, preguntar por la vacuna les comento que un día un médico me explicó el procedimiento de obtención de estos medicamentos y créanme ,no es nada fácil, estos científicos y personal del IPK y los laboratorios de inmunología hacen cada día proezas laborales.

El esfuerzo del pueblo ha sido considerable desde sus puestos, las zonas de defensa ,junto a las áreas de salud y las organizaciones dan seguimiento a cada estrategia para no darle una brecha a este virus tan peligroso y mortal..

Los medios de comunicación ahí, con el mensaje oportuno, promocionando salud, con la información certera y las historias de vida de hombres y mujeres que son orgullo para esta isla.

No por ser los últimos, son los menos importantes, al contrario son cuestionados constantemente y sin embargo, no paran en busca de alternativas, resolviendo problemas para salir victoriosos, me refiero a los Consejos de Defensa en todos los niveles, personas con familias, limitaciones y problemas como todos, pero con un compromiso ,con la patria y el deber, ellos también son Héroes del Trabajo.