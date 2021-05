Comienzan en Cuba jornadas contra la homofobia y la transfobia

(Tomado de PL)

Cuba celebrará desde hoy y hasta el 30 de mayo la XIV edición de las Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia, bajo el lema Todos los derechos para todas las personas.

Según precisó el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), debido a la situación epidemiológica por la pandemia de la Covid-19, está previsto un programa para el diálogo académico, el activismo social e iniciativas artísticas desde los espacios virtuales.

Todo ello, con el fin de visibilizar y combatir todo tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género, enfatizó la institución.



Entre las actividades está la realización el día 6 de un foro-debate en el diario Juventud Rebelde, con el tema ‘Deconstruyendo mitos en torno a las familias y parejas homoafectivas’, y otro, el 12 de mayo, en el portal Cubadebate, enfocado en la ‘Constitución y derechos sexuales en Cuba: avances y principales desafíos’.



De igual forma, el 15 del actual mes tendrá lugar el panel ‘Familias diversas: historias de vidas no hegemónicas’, mientras, dos días después, habrá un conversatorio sobre el Programa nacional para el adelanto de las mujeres y las oportunidades para enfrentar la homofobia y la transfobia.



Fundamentalismos religiosos e identidades de género no heteronormativas son otros temas de la convocatoria.



De acuerdo con un comunicado del Cenesex, las Jornadas forman parte del proceso educativo que debe acompañar las transformaciones previstas en el ordenamiento jurídico del país caribeño.



La presente edición ocurre en un escenario particular debido a la promulgación, en 2019, del actual texto constitucional, que protege las garantías de las personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales), con la regulación del principio de igualdad y no discriminación.



El evento es organizado desde el 2008 por el Cenesex, con el propósito de contribuir a la educación integral de la sexualidad y el reconocimiento de los derechos de todas las personas sin distinción, como ejercicio de equidad y justicia social.