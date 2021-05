Madre: Felicidad sin límites

Autor: Daniel Santiesteban

Debería premiarse a la madre que por vocación hace posible el milagro de traer al mundo a un hijo. Muchas desdeñan la floreciente imagen de la juventud y ofrecen su vientre a la explosión de vida que se forma y estremece en el interior.

Sucede entonces que la belleza, relativa a quien la aprecia, va tomando otros códigos y formas. Barrigas que crecen, rostros y pies que se ensanchan, y cabellos que posponen sus arreglos y colores, son pequeños sacrificios que serán olvidados luego del gran día.

El dolor e incomodidad del parto, las horas de espera y recuperación, el llanto de una criatura que llega, se vuelven tragos dulces que solo el espíritu de la madre sabe degustar.

Llegan así con los días, los gestos, pasos, palabras…

El ciclo de la vida es un regalo tanto para el nuevo miembro de la familia como para la fértil portadora que dio a luz.

De pronto la vida le dice a la madre que el fruto de su vientre creció y parece para ella que aún lo sostiene entre los brazos.

Hay un día al año en que todos se diluyen entre regalos y muestras de afecto, a veces sin pensar que una jornada cada doce meses no paga el desvelo de la maternidad

No hay minuto en que nuestras hacedoras dejen de pensar en sus pupilos. Tal vez por eso no hay para ellas un día de los hijos y quizás no sea suficiente el segundo domingo de mayo para demostrar el agradecimiento amoroso que perdura y enaltece.