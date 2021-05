Hoteles de Varadero ganan Travellers’ Choice 2021

(Tomado de Radio 26)

Varios hoteles Varadero, principal balneario cubano, resultaron merecedores de los premios Travellers’ Choice 2021, anteriormente llamados Certificado de Excelencias, lauros concedidos por TrypAvisor, la web de viajes más grande del mundo.

La lista de los laureados la integran Sol Varadero Beach, Meliá Varadero, Meliá Las Américas, Meliá Buenavista, Meliá Internacional Varadero y Sol Palmeras, el primer hotel mixto de Cuba, que el pasado 10 de mayo cumplió 31 años de fundado.

“Muchas felicidades para los equipos de trabajo de las instalaciones galardonadas, las que destacan por su seguridad, calidad en los servicios, innovación y el cuidado del medio ambiente como garantía del bienestar de sus huéspedes”, destacó Francisco Camps, representante en la Isla de la compañía Hotels Meliá Internacional.

Entre los premiados figura Sol Palmeras, hotel mixto más viejo de Cuba que el pasado 10 de mayo cumplió 31 años de fundado. Foto de la autora.

“Durante este año especialmente difícil, su alojamiento ha destacado por ofrecer un servicio y unas experiencias increíbles a sus huéspedes”, señala la notificación recibida por 17 hoteles pertenecientes a Meliá en la Mayor de las Antillas, a los que se les congratuló.

En la relación de los vencedores destaca particularmente el hotel Meliá Cayo Coco, en Ciego de Ávila, por alzarse con la distinción Lo mejor de lo mejor (Best of The Best), a partir del análisis de las opiniones y puntuaciones de visitantes del mundo.

Los Travellers’ Choice reconocen a las empresas que obtienen de forma habitual excelentes opiniones de los viajeros en TripAdvisor. Para ser elegido ganador se debe mantener una calificación general de al menos cuatro puntos y haber recibido un número mínimo de opiniones en el período de doce meses en el que se analizaron los datos, entre otros requisitos.