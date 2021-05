Mayoría en EEUU califica de problema muy grave el racismo

(Tomado de PL)

Seis de cada 10 estadounidenses estiman que el racismo en su país es un problema extremadamente grave, reveló una encuesta de la agencia Associated Press y la consultora NORC publicada hoy.

La pesquisa mostró además que un 77 por ciento de los norteamericanos negros dicen que la violencia policial es un asunto muy grave, en comparación con el 36 por ciento de los blancos, que señalan lo mismo.

Entre los estadounidenses blancos, el porcentaje que dice que la violencia policial no es un problema grave aumentó del 26 por ciento en junio pasado al 36 por ciento ahora; aproximadamente una cifra similar a las de una investigación realizada en 2019, antes del asesinato de Floyd.



De acuerdo con el sondeo, cerca de la mitad de los norteamericanos, incluidos aproximadamente seis de cada 10 afroamericanos, estiman que la reciente condena de Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd en mayo de 2020 no cambió su nivel de confianza en el sistema de justicia penal.



Chauvin, un exoficial de Minneapolis, fue condenado en abril por cargos estatales de asesinato y homicidio involuntario por la muerte de Floyd.



La Corte de Apelaciones del estado norteamericano de Minnesota escuchó este jueves los argumentos sobre la responsabilidad de otros tres expolicías en el asesinato de Floyd: Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao, quienes enfrentarán un juicio en marzo próximo, pero los fiscales quieren agregar un cargo adicional de complicidad en homicidio en tercer grado.



Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo de 2020, después de que Chauvin lo inmovilizara contra el suelo con una rodilla en el cuello durante 9 minutos y 29 segundos el 25 de mayo de 2020, mientras el hombre negro repetidamente decía que no podía respirar.



En el incidente, grabado por varios transeúntes en un video que se hizo viral, Kueng se arrodilló sobre la espalda de Floyd y Lane sujetó las piernas de Floyd, mientras Thao impedía el paso a los transeúntes y les impidió intervenir durante la restricción de unos nueve minutos y medio.



Tras varias semanas de juicio, Chauvin fue condenado en abril pasado por asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario y está a la espera de la sentencia del juez, y en la misma causa están los otros exoficiales, por violar los derechos civiles de Floyd.