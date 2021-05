Cárdenas: Y sí…uno más de los que salve

Autora: Dayana Lavastida

El Ejercicio de Defensa Civil Meteoro 2021, se desarrolló uno en toda la geografía nacional durante el recién finalizado fin de semana.

Fortalecer la capacidad del país para enfrentar desastres, con la finalidad de preservar la vida de las personas, sus bienes y recursos de la economía constituyen la esencia del entrenamiento popular.

En el municipio Cárdenas, el énfasis de la jornada estuvo en la recogida de desechos sólidos, limpieza de alcantarillas y saneamiento de las vías pluviales en diferentes puntos del territorio.

Esta acometida es bien recibida por la población. Sin embargo, el principal argumento posterior a la manifestación de alegría es la esperanza de que se mantenga diariamente la limpieza de estas áreas.

Garantizar que la ciudad esté exenta de contaminación no es tarea solamente para los Servicios Comunales sino de todos los que habitamos la urbe. Si bien no debe ser una movilización solo por fechas señaladas, velar porque no se acumulen cantidades exorbitantes de desechos en zonas que no están diseñadas para esta práctica es una responsabilidad de los factores del barrio y de las autoridades competentes, las cuales deben ser más exigentes en la penalización de quienes abiertamente contaminan la ciudad y sus alrededores.

A fin de cuentas la suciedad en los espacios públicos es sinónimo de enfermedades que pueden tener un alto costo para la vida humana y por lo tanto deben ser evitadas. La limpieza resulta imprescindible no solo de la puerta de su casa hacia adentro.

Que sus acciones cotidianas procuren apostar a favor de la vida y no en contra de la especie humana. No sea uno más de los que contamine y sí uno más de los que salve.