Brasil debuta con victoria, Holanda obtiene importante triunfo

Autor: Enzo Santín

Este domingo comenzó la Copa América de fútbol, uno de los torneos de selecciones más antiguos del mundo, luego de varias semanas de incertidumbre sobre su realización o no.

Brasil, escogida como sede de emergencia ante la preocupante situación sanitaria con el Covid 19 en Colombia y Argentina, derrotó fácilmente a Venezuela en el choque inaugural, 3 goles por cero. Jugar a media máquina bastó al equipo de Neymar para pasar por encima de una selección venezolana muy disminuida tras detectarse más de una decena de casos positivos al Covid 19, apenas 48 horas antes del inicio del torneo. Marquiños, Neymar desde el punto penal y Gabriel Barbosa fueron los goleadores del encuentro.

En el otro partido de la jornada, Colombia se las ingenió para hacer bueno el maravilloso tanto conseguido por Edwin Cardona tras una jugada ensayada, y sobrevivió a los minutos finales de asedio de los ecuatorianos, para vencer por 1-0. Partido trabado, sin grandes ocasiones, definido por el talento del jugador de Boca Juniors.

Por otra parte en Europa continuaron las acciones de la Eurocopa. A primera hora Inglaterra venció a Croacia por la mínima con gol de Raheem Sterling, en lo que fue un partido más bien deslucido, con mucho centrocampismo y poca verticalidad hacia las áreas.

En el partido del mediodía, Austria tuvo que poner el extra pero terminó llevándose la victoria ante Macedonia del Norte. Estos últimos, debutantes en la competición y liderados por el incombustible Goran Pandev, soñaron durante 78 minutos con al menos sumar un punto, pero los goles de Martin Gregoritsch y Marko Arnautovic sentenciaron el partido. Antes, Stefan Lainer había inaugurado el marcador, y el propio Pandev, tras error del arquero austríaco, igualó las acciones.

Par cerrar el día, se vivió el que ha sido hasta ahora el partido de la Euro. Holanda y Ucrania se medían como parte de las acciones del grupo C, y se reservaron todo para la segunda mitad del encuentro. Tras el descanso, Holanda salió en tromba a por el partido y lo logró, tras goles de Wijnaldum y Weghorst. Sin embargo, los ucranianos no habían dicho la última palabra, y cuando restaban 15 minutos al encuentro y parecía todo definido, Andriy Yarmolenko se inventó un zurdazo desde fuera del área para descontar. Apenas 4 minutos más tarde, Yaremchuk anotaba en una acción a balón parado. No obstante, a 5 minutos del final, Dumfries anotó de cabeza y le daba la victoria al equipo tulipán, que de esta forma lanza su candidatura a liderar el grupo.

Hoy se estrenarán las selecciones de Escocia-República Checa, Polonia-Eslovenia y España-Suecia. Mientras, en la Copa América será el debut de Argentina contra Chile, y Paraguay versus Bolivia.