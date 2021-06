Cárdenas: Por cuarta vez… la misma historia

Autora: Dayana Lavastida

Nuevo rebrote en Cárdenas es de las noticias que nadie quisiera escuchar pero que lamentablemente nos toca hoy enfrentar y superar.

Nuevamente las indisciplinas, baja percepción de riesgo y exceso de confianza de algunos desinformados que piensas que tener inoculada la primera dosis de Abdala ya el coronavirus no representa un peligro. Cuanto error.

El repunte de los casos lo evidencian y aunque una vez más el temor a enfermar se hace más fuerte, no puedo evitar estar molesta porque sé que esta situación pudo haberse evitado.

No soporto etiquetar a las personas. La gran mayoría de las veces prefiero ver lo mejor de los seres humanos pero esta cuarta vez de rebrote por COVID 19 me obliga a reconocer que desgraciadamente que la mayoría de los cardenenses han olvidado que la COVID 19 no es un juego y puede acabar con la vida de las personas que más usted quiere.

Espero que dentro de poco tiempo se reduzcan los casos positivos y se controle la pandemia.

Prefiero pensar que en Cárdenas no todos tiran su vida al precipicio aún sabiendo que una vez dentro, nada volverá a ser lo mismo.