Quién es y por qué debes conocer la obra de Miriannys Montes de Oca Mirabal

Autora: Isis Hernández Milián

Miriannys Montes de Oca Mirabal es como la luna. Un ser de luz que emana brillo en la oscuridad. Con sus faces y su tiempo perfecto.

Es la joven de estatura mediana y ondulado cabello oscuro. Ingrávida como el pincel que sostiene. Suelta en cada trazo.

Publicación del catálogo Miriannys Montes de Oca Mirabal. Arte Cubano. 2013-2021.

Foto del perfil de Facebook de la artista.

«Suelo pensar en dar, entregar arte para hacer la vida más ligera; para aportar al patrimonio cultural».

Teatral y poética, la describen los entendidos en la materia. Una artista completa que imbrica la es cultura, dibujo, pintura, mural, performance, fotografía. Que bebe y transpira todas las manifestaciones del arte.

Todos con fe. 2016. Pintura

«Creo que solo el público, los críticos, las instituciones legitimadoras del arte saben dónde colocar a cada creador. Por mi parte, proyectar sueños y hacerlos reales, es mi responsabilidad. Eso sí, reconozco que no es una misión fácil y lleva de mí, mucha constancia. La obra de un artista no es un cuadro o una escultura, sino los gestos que regala durante años».

La revolución del arte es Miriannys cuando su cuerpo y mente se funden al crear.

La imagino con la pupila clavada en el lienzo, el mural, en el espacio donde va a desbordar sus sentimientos. Con la idea determinada de no descansar, hasta que desde sus entrañas brote la obra, como en un parto, un parto primerizo cada vez que surge algo nuevo.

La revolución. 2015. Pintura

Y aunque la mujer es parte de su quehacer: «No me agradan las temáticas de género en el arte, creo que al hablar de hombre o mujer ya nos estamos distanciando. Somos seres por encima de todo, humanos. Con las mismas penas, la misma fe…»

«Por supuesto que al ser mujer contiene mi trabajo determinados gustos, pero la estética que refleja no quiere decir que trabaje sobre temas de género.

«Aunque no dejo de reconocer que aún la mujer en el campo del arte en Cuba, no tiene tanto protagonismo como el hombre. Por ejemplo, durante años los premios nacionales de artes plásticas han sido hombres. Las galerías tienen un 90% de hombres y el resto de mujeres. Y no es que no existan artistas mujeres, pues hay muchas, sino la apertura que le damos es diferente».

Bailando en La Habana. 2020. Pintura

Provocar, no es su intención porque el arte «debe ser un sanador espiritual, no una guerra social.»

Este año concretó el sueño que hace 24 meses germinó en su pensamiento. Le fue dando volumen como a Catalepsia, performance desarrollado en 2013 en áreas del Instituto Superior de Artes (ISA), del cual es egresada. Vieron la luz cien ejemplares del catálogo Miriannys Montes de Oca Mirabal. Arte Cubano.(2013-2021)

«En el 2013 realizo los primeros performance en la Habana. En 2014 la primera exposición en la misma capital. El catálogo recoge obras desde esta fecha.»

Catalepsia. 2013. Arte de Acción

Ejemplar del catálogo recién publicado.

Solo está disponible en la capital cubana, por ahora, «más adelante contando con el apoyo del Fondo Cubano de Bienes Culturales, seguramente tendremos muchos más. A Cárdenas le haré llegar ejemplares porque es la ciudad que me vio crecer y la amo como a mis amigos y familia de allá».

Miriannys en la presentación de catálogo.

«Le agradezco a la Ciudad de Cárdenas la experiencia de la Academia de Artes Plásticas que estuve desde los seis años de edad. Las peñas del museo A la Batalla de Ideas, el Patio de Isabel, el parque José Antonio Echeverría. El cine con sus misterios y camerinos, las calles estrechas pero reconfortantes. La galería, la ACAA, la Plaza Malacoff que veía desde el techo de mi casa, los vecinos jaraneros, el cangrejo. El mar, ese aliento que solo tiene Cárdenas (Matanzas) esa sensación de estar de vacaciones. Cada uno de sus detalles fueron experiencias que delimitaron pautas en mi desarrollo artístico, como también los años vividos en Matanzas, La Habana o el viaje a México. Cada lugar oxigena porque tiene ese misticismo diferente.

«Un artista bebe de la realidad, es como una esponja que toda energía absorbe para después parir en obra.

Tengo demasiados recuerdos en estos ya casi 28 años, hay algunos que por supuesto han marcado mi superación artística, sobre todo por las palabras de maestros. Pero hoy no quiero desligar la vida del arte».