¿Cuáles son los criterios para recibir un candidato vacunal en estudio?

Ministerio de Salud Pública de Cuba

Tras aplicarse en el país unas cuatro millones 855 mil 270 dosis de los candidatos vacunales Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus como parte de la intervención sanitaria, los estudios de intervención y los ensayos clínicos, aún existen personas que –aunque pudieran recibir alguno de los fármacos– no cumplen con los criterios de inclusión de esas investigaciones.

Al respecto, la Doctora en Ciencias Sonia Resik Aguirre, investigadora principal de la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala, explicó que cuando se estudia un producto participan las personas más sanas posibles y se extiende su uso una vez registrado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos Equipos y Dispositivos Médicos.

En cuanto a la intervención sanitaria se mantuvieron los mismos criterios de los ensayos clínicos, solo se excluyó el uso de los biomoduladores, pues no se va a medir la respuesta inmune de los sujetos.

Al lograrse el autorizo de uso de emergencia, por parte de la autoridad reguladora nacional, algunas personas excluidas podrán vacunarse, no obstante, aquellas con cáncer o en tratamientos con inmunosupresores no deben recibir el inmunógeno, pues su respuesta no será la adecuada.

Pudieran existir consecuencias si a alguien que no debe se le administran los fármacos, por ejemplo, los alérgicos al Tiomersal pueden desarrollar una reacción a este componente y en el caso de las personas con inmunodeficencia la respuesta inmune no será la esperada.

Por lo tanto, recomendó que quienes tienen algún padecimiento acudan primero a su médico de familia para que, de acuerdo a su estado de salud, determine el mejor momento para aplicársele el inyectable.

Asimismo, insistió en la importancia de completar los esquemas de inmunización, lo cual garantiza la mayor respuesta inmune, además de lograr altas coberturas de vacunación, forma que tenemos de disminuir los síntomas clínicos y la futura transmisión del SARS-CoV-2.