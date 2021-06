Extienden plazo de admisión para concursar en San Remo Music Awards

(Tomado de ACN)

El Comité Organizador del San Remo Music Award Edición Cuba 2021 prorroga durante un mes el plazo de admisión para participar en su Concurso de Interpretación que tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre en el Karl Marx.



Como se ha informado, podrán participar vocalistas de todo el país, mayores de edad, entre 18 y 45 años, ciudadanos cubanos, profesionales en el ejercicio o aficionados.

Los aspirantes deberán seleccionar un tema libre en idioma español y registrar un video horizontal con el móvil u otro dispositivo, con la interpretación a capella de dicho tema. En caso de desearlo, puede incluir sólo acompañamiento a piano o guitarra, siempre asegurando una buena calidad de audio.

Lea más: Celebrará toda Cuba Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar

En una primera fase del San Remo Music Awards, los aspirantes realizarán un audiovisual de 3 minutos de duración y lo enviarán a los correos srmacubaoccidente@gmail.com, srmacubacentro@gmail.com y srmacubaoriente@gmail.com.



Se habilitaron además los canales en redes sociales: Telegram, @SanRemo Music Awards Cuba y el WhatsApp +53 5190220, para realizar los envíos antes del 25 de julio próximo en cualquiera de los casos.



Asimismo, deberán añadir sus datos personales requeridos, al email de envío, a las direcciones de correo antes mencionadas. Se habilitará una nota de acuse de recibo para que los participantes tengan un retorno de que su información y material ha sido recibido.



Entre los datos a enviar deben estar una síntesis biográfica que no exceda una cuartilla, nombres y apellidos, dirección particular, número de identidad, teléfonos y correo electrónico de contacto.



Se informa además que el jurado designado para el evento dará a conocer los 16 concursantes finalistas entre todos los aspirantes, que serán los que compitan en el concurso a sesionar en formato de galas (serán 4 en total).



La experiencia de vida que constituye la participación en esta primera edición del magno evento en Cuba, no solo refuerza la capacidad de nuestro país para grandes acontecimientos como este, sino que estimula el crecimiento y la oportunidad de nuevos talentos del patio.



En este sentido, se otorgará un Gran Premio, un Segundo y Tercer Premios, además del Premio de la Popularidad, y de la Prensa Especializada, garantes todos de visibilizar el talento de los acreedores desde el punto de vista musical y profesional.



Cabe destacar que, en caso de que alguno de los laureados con cualquiera de los Premios del Concurso de Interpretación, no sea profesional, el sólo hecho de triunfar le conducirá a una vinculación directa al sistema de la música.



Pero, San Remo Music Awards Cuba 2021 será más que el certamen interpretativo. Del 16 al 21 de noviembre próximos, el Hotel Nacional recibirá a un numeroso grupo de expertos en eventos colaterales como una feria comercial para hombres de negocios, un evento culinario y otro de modas.



Conciertos y espectáculos con artistas nacionales e internacionales, se suscitarán asimismo en el Club 500 (antiguo Círculo José Antonio Echeverría), en franca interacción de lo mejor de la cultura y música cubanas con el arte visitante.



Toda la información del evento estará disponible y actualizada en las páginas oficiales y perfiles en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube: sanremomusicawardscuba. Los interesados podrán descargar las Bases de manera íntegra en http://sanremomusicawardscuba.com.