Victoria de Cuba en ONU: 184 a favor, 2 en contra y 3 abstenciones (+video)

Una contundente victoria logró hoy la mayor de las Antillas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones aprobó la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

El mundo vuelve a rechazar el bloqueo. En las pizarras del Salón de la Asamblea General se evidenció la abrumadora mayoría de la comunidad internacional a favor de Cuba y en contra del bloqueo del gobierno de EE.UU. contra nuestro pueblo.

Estados Unidos e Israel repitieron este año como los países en oponerse a la resolución.

Se abstuvieron Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes.

Desde de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado con creciente mayoría la resolución cubana y exigido así el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que EE.UU. impone hace más 60 años a la Isla.

De manera sucesiva desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado en amplia mayoría la Resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

La política genocida promovida por el gobierno de los Estados Unidos ha ocasionado, solo entre abril de 2019 y diciembre de 2020, pérdidas en el orden de los 9 157 millones de dólares. Durante seis décadas, los daños ascienden a 147 853 millones de dólares a precios corrientes.

Por más de 25 años, los países han calificado al bloqueo como violación flagrante del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y la consideran el principal obstáculo para el desarrollo de la nación caribeña.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a nuestro país durante la pandemia de COVID-19.

La administración de Donald Trump impuso 243 medidas coercitivas unilaterales para asfixiar la economía cubana, de las cuales 55 fueron implementadas en el transcurso de la emergencia sanitaria internacional.

A pesar del rechazo que estas reciben de la comunidad internacional, y de los llamados desde la Organización de Naciones Unidas para eliminar todas las disposiciones que limitan la capacidad de los Estados de hacer frente a la pandemia, el ejecutivo de Joe Biden las mantiene vigentes.

La víspera, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó en Twitter que este 23 de junio la Mayor de las Antillas volverá al podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para exigir el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Vamos a ver quién se atreve a negarle justicia a nuestra heroica Isla, escribió el mandatario cubano, y aseguró que la presencia de la isla ante la ONU es nuestra respuesta a los odiadores, a los bloqueadores, a los violentos.

La Asamblea General votará nuevamente respecto al proyecto de resolución presentado por Cuba, el cual fue aprobado por abrumadora mayoría en 2019, con 187 votos a favor, tres en contra (Estados Unidos, Israel y Brasil) y dos abstenciones (Colombia y Ucrania).

Ordenar: 12:26 – El daño que estas medidas causan al nivel de vida de la población no es fortuitoEl bloqueo -manifestó- priva también a la industria nacional del financiamiento para importar los insumos necesarios destinados a la producción de alimentos, que provocó la caída de la producción porcina y de otros bienes.“Las importaciones de alimentos desde los Estados Unidos se realizan bajo estrictas licencias y condiciones discriminatorias y sus discretos montos son incomparables con el enorme daño del bloqueo en la finanzas y los efectos de su aplicación extraterritorial en terceros Estados.

“Doy testimonio del sufrimiento y la ansiedad que provocan en las familias cubanas el desabastecimiento y la inestabilidad de productos imprescindibles y de primera necesidad, visibles en largas colas que a diario agobian a los cubanos en medio de la pandemia”.El canciller abundó que en el desabastecimiento de las tiendas y el aumento desmedido de los precios, pese a esfuerzos del gobierno, impactan decisivamente las medidas de endurecimiento del bloqueo en condiciones de pandemia y de crisis económica global.Se refirió a lo expresado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz el pasado 16 de abril: “El daño que estas medidas causan al nivel de vida de la población no es fortuito, ni fruto de efectos colaterales, es consecuencia de un propósito deliberado de castigar en su conjunto al pueblo cubano”.

12:21 – A pesar del bloqueo, Cuba buscó proteger a todos del virus

Rodríguez Parrilla resaltó que Cuba buscó proteger a todos del virus, activó su universal y sólido sistema de salud, y contó con la abnegación, disposición al sacrificio y la alta calificación de su personal, así como movilizó al personal científico y a su industria biofarmacéutica y dispuso del apoyo y del consenso manifiesto del pueblo y, en particular, de los jóvenes y estudiantes que concurrieron como voluntarios a las zonas de riesgo y a las pesquisas epidemiológicas.

“Por eso, pudimos desarrollar con rapidez protocolos nacionales altamente eficaces de atención a los contagiados y sospechosos de COVID-19; crear capacidad de hospitalización para todos los infectados; garantizar la plena sostenibilidad de los servicios de cuidados intensivos; el aislamiento institucional de los contactos de los enfermos; el acceso gratuito a las pruebas de PCR o antígenos, así como la puesta en marcha de laboratorios de biología molecular en todas las provincias del país”, dijo.

De acuerdo con el canciller, cuando el bloqueo cruelmente impidió el suministro de ventiladores pulmonares, Cuba desarrolló su producción nacional con prototipos propios. “Todo este esfuerzo de la nación -indicó- ha permitido mantener comparativamente una muy baja letalidad de la pandemia, en especial entre el personal de Salud, lactantes, niños y embarazadas”.

“Es notable que una pequeña Isla bloqueada haya producido cinco candidatos vacunales y aplicado tres de estos en estudios de intervención o intervenciones sanitarias a 2 244 350 cubanos con al menos una dosis y se proponga vacunar al 70% de su población durante este verano, y al total de la misma ante de concluir el año, a pesar de que el bloqueo está obstaculizando de forma severa el escalado industrial de dichas producciones”, señaló.

El canciller cubano consideró que este es un resultado ilustrativo del esfuerzo de la ciencia al servicio del pueblo y de la eficacia de la función pública.

“Cuando durante la pandemia arreció la campaña calumniosa del gobierno de Estados Unidos contra la cooperación médica, Cuba envió 57 brigadas especializadas del Contingente Internacional “Henry Reeve” a 40 países o territorios, quienes se sumaron a los más de 28 000 profesionales de la salud que ya en ese momento servían a 59 naciones”.

12:14 – Rodríguez Parrilla: El daño humano del bloqueo es incalculable

El canciller cubano reiteró que el daño humano del bloqueo es incalculable. “La vida de ninguna familia cubana escapa a los efectos de esta política inhumana. Nadie podría afirmar honestamente que no tiene un impacto real en la población”.

En el ámbito de la salud, ejemplificó, persiste la imposibilidad de acceder a equipos, tecnologías, dispositivos, tratamientos y fármacos idóneos de compañías estadounidenses y han de conseguirse por intermediarios a grandes precios o sustituirse con genéricos de menor eficacia, incluso para los recién nacidos y niños enfermos.

“Pero ahora, el golpe artero a nuestras finanzas y los gastos asociados a la COVID-19 -en el orden de los 2 000 millones de pesos y los 300 millones de dólares- provocan, además, la falta o inestabilidad de fármacos de uso hospitalario, y representan la diferencia entre la vida y la muerte.

12:10 – Las más de 200 medidas se mantienen hoy vigentes

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba señaló que las más de 200 medidas se mantienen hoy vigentes y “paradójicamente van conformando la conducta del actual gobierno estadounidense, justamente en los meses en que Cuba ha experimentado el mayor incremento de infectados, el número más alto de fallecidos y un efecto económico superior de la COVID-19”.

“La plataforma de campaña del partido demócrata prometía a los electores revertir rápidamente las acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump, en particular la eliminación de la restricción de los viajes a Cuba, las remesas y el cumplimento de los acuerdos migratorios bilaterales, incluyendo los visados”.

Está demostrado, prosiguió, que una amplia mayoría de los estadounidenses apoya el levantamiento del bloqueo y su libertad de viajar a la Isla, y que los cubanos que viven en ese país desean relaciones normales y bienestar para su familia.

“Algunos culpan de esta inercia a las ambiciones electorales asociadas a La Florida o a los equilibrios nada transparentes de las élites políticas y legislativas en Washington. ¿Qué pensarán de lo que ocurre quienes votaron por Biden?”, se preguntó el canciller.

12:00 – Trump recrudeció el bloqueo durante la pandemia

Al intervenir en Naciones Unidas, Rodríguez Parrilla enfatizó que el pasado año Cuba -como el resto del mundo- tuvo que enfrentar los desafíos extraordinarios de la pandemia y el gobierno de los EE.UU. asumió al virus como aliado en su despiadada guerra no convencional.

El canciller denunció que la administración de Estados Unidos recrudeció, de manera deliberada y oportunista, el bloqueo y provocó al país pérdidas por alrededor de 5 mil millones de dólares.

El presidente Trump, recordó Rodríguez Parrillas, adoptó 243 medidas coercitivas unilaterales para restringir el arribo a la Isla de viajeros estadounidenses y perjudicar terceros mercados turísticos.

“Adoptó medidas propias de tiempos de guerra para privarnos de suministros de combustible, persiguió los servicios de salud que prestamos en otros países; incrementó el acoso a las transacciones comerciales y financieras en otros mercados, y se propuso amedrentar con la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton a inversionistas y entidades comerciales extranjeras.

“También impidió el flujo regular e institucional de las remesas a las familias cubanas; asestó duros golpes al sector cuentapropista y obstaculizó los vínculos con los cubanos residentes en Estados Unidos y la reunificación familiar”.

11:53 – Presenta canciller cubano informe contra el bloqueo en Naciones Unidas

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla presenta la Resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

11:50 – Bolivia: El bloqueo califica como un acto de genocidio y guerra económica

El representante de Bolivia reafirmó que su Gobierno seguirá rechazando cualquier medida unilateral de Estados Unidos que tenga el propósito de imponer un bloqueo económico, comercial y financiero contra un país.

“El bloqueo de Estados Unidos mantiene viejas prácticas de castigo a quienes no comulgan con su visión”, dijo el diplomático y argumentó que esta política viola los principios y derechos de la Carta de las Naciones Unidas.

Esta medida, abundó, es ilegal, no es un asunto bilateral, sino una amenaza al multilateralismo, que lacera la soberanía de todos los Estados, así como los sectores socioeconómicos de Cuba.

El bloqueo, prosiguió, califica como un acto de genocidio, de guerra económica y es anacrónico.

11:48 – India exige la eliminación del bloqueo

El representante de la India se sumó al rechazo contra el bloqueo que afecta a las mujeres y los niños de Cuba, también destacó los daños que esta política causa en los servicios sociales, la salud y la educación .

El informe deja claro cómo a través de sus efectos extraterritoriales ha afectado al país sobre todo en el contexto de la pandemia de la COVID 19. A pesar de esta política, Cuba se ha enfrentado a la emergencia sanitaria. “La India espera que se elimine la política del bloqueo”.

11:48 – En meme, el mundo contra el bloqueo

11:44 – Egipto reitera su “firme postura en apoyo al pueblo cubano”

El representante de Egipto reiteró la postura firme de su país en apoyo del pueblo y gobierno cubano. “Las medidas unilaterales impuestas con este bloqueo tienen una consecuencia directa y negativa sobre sectores vitales y graves repercusiones para el bienestar de los cubanos”.

Señaló además las consecuencias del bloqueo para el sector de la salud en este año de pandemia. Finalmente el diplomático reafirmó que el bloqueo nunca disuadirá a la comunidad internacional de pedir su fin, “para hacer posible que los cubanos se sumen a los esfuerzos internacionales por alcanzar los ODS”.

11:40 – Namibia: “No podemos aceptar el bloqueo”

Namibia condenó el bloqueo contra Cuba y reafirmó su apoyo a la resolución presentada en esta jornada en las Naciones Unidas.

“El bloqueo obstruye la implementación del plan nacional de desarrollo socioeconómico de Cuba”, destacó el representante del país africano, quien enfatizó en el recrudecimiento de esta política en medio de la pandemia.

El diplomático señaló que “el bloqueo afecta el desarrollo normal de las relaciones internacionales y daña con gravedad los intereses legítimos de muchos Estados, instituciones y personas en el mundo”.

Asimismo, el representante namibio condenó la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

“Cuba no ha escatimado esfuerzos para contribuir al bienestar de millones de personas en todo el mundo”, aseveró y agregó que el fin del bloqueo es una justa oportunidad para los cubanos.

11:38 – Filipinas denuncia carácter extraterritorial del bloqueo

La delegación de Filipinas dijo que el bloqueo es una política injusta e injustificada, y denunció su carácter extraterritorial, así como la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

EE.UU. debe poner fin a este bloqueo injusto, exigió el diplomático.

11:30 – Llegó el momento de pasar la página a favor de la paz y el entendimiento

Antigua y Barbudas recordó que han transcurrido decenios desde que los Estados Unidos impusiera el bloqueo a Cuba. Hemos hecho un reclamo de larga data -indicó- para que se elimine el bloqueo, porque ha causado daños al pueblo de Cuba y es una preocupación para las familias.

El representante de Antigua y Barbuda destacó que durante la pandemia el pueblo no ha dejado de ser solidario con otros países y han enviado médicos y enfermeros para ayudar a enfrentar la COVID-19. “El pueblo cubano puede seguir contribuyendo en la lucha internacional no solo con sus profesionales de la salud, sino también al desarrollar su propia vacuna”.

“Pedimos que se ponga fin al bloqueo. Llegó el momento de pasar la página a favor de la paz y el entendimiento”, sentenció.

11:26 – Sudáfrica: El bloqueo sigue cercenando el potencial de Cuba

La imposición de medidas unilaterales por el gobierno de Estados Unidos ha causado un daño inmensurable a Cuba y su pueblo, afirmó al comenzar su intervención la representante de Sudáfrica.

La diplomática dijo que su país continuará rindiendo homenaje a los cubanos que entregaron la vida para una Sudáfrica libre y democrática.

“El bloqueo -aseguró- sigue cercenando el potencial de Cuba con un gran precio”.

Sudáfrica destacó la resiliencia del pueblo cubano y advirtió que “llegó la época de entablar un diálogo constructivo y de no continuar con el aislamiento”.

11:23 – China insta a los Estados Unidos a que ponga fin total e inmediato al bloqueo

El representante de China destacó que desde 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la resolución con amplia mayoría. “Es un llamado justo que hace la comunidad internacional”.

Subrayó que las medidas unilaterales de Estados Unidos contra Cuba son contraproducentes y afectan los derechos a la supervivencia y el desarrollo de todo país.

“Estas medidas deben terminar cuanto antes. Es de lamentar que el bloqueo contra Cuba en lugar de que termine se ha reforzado en fechas recientes, lo cual vulnera gravemente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

El diplomático enfatizó que esta política limita el acceso del pueblo cubano a medicamentos y los suministros necesarios en la lucha contra la pandemia.

“China insta a los Estados Unidos a que ponga fin total e inmediato al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba”, subrayó, al tiempo que destacó la convicción de su país de que la resolución será aprobada por mayoría abrumadora.

11:15 – San Vicente y las Granadinas: El bloqueo es una política anticuada, injustificable e ilegal

San Vicente y las Granadinas reafirma su apoyo inquebrantable a Cuba, afirmó la representante de ese país al intervenir en Naciones Unidas y calificó al bloqueo como una política anticuada.

La diplomática argumentó que “el bloqueo contra el pueblo cubano es injustificable e ilegal, desde sus inicios y sigue siéndolo”.

Esta política sigue siendo un fracaso, y no es solo un tema bilateral, pues debido a su carácter extraterritorial viola los derechos de los demás países, abundó la representante. “Confiamos en que Biden retomará la posición de Obama de normalizar las relaciones con Cuba”.

En medio de la pandemia y de las limitaciones impuestas por EE.UU., “Cuba no ha dejado de seguir adelante, representando un faro de solidaridad”, destacó.

11:09 – Rechazo a las medidas unilaterales y coercitivas de Estados Unidos contra Cuba

Al intervenir el representante de Algeria destacó que el debate de hoy sobre la necesidad de acabar con el bloqueo refleja la importancia del tema que moviliza a la comunidad internacional. Nos exige actuar colectivamente- indicó- para actuar en consecuencia con la Carta de las Naciones Unidas.

Algeria reitera su solidaridad con Cuba. “Sabemos los retos que ha enfrentado el país a consecuencia del bloqueo sobre todo en el contexto de la pandemia de la COVID- 19. Estas sanciones ha provocado sufrimiento al pueblo cubano y afecta sus esfuerzos para implementar la Agenda 2030”, manifestó.

Este país asume la postura del Movimiento de Países No Alineados de rechazar las medidas unilaterales y coercitivas de Estados Unidos contra Cuba.

11:08 – #ElMundoDiceNo es tendencia en Ecuador y Venezuela

11:05 – México condena categóricamente el bloqueo

Durante su intervención, el representante mexicano reafirmó que toda medida unilateral concebida como un medio de presión política contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas y atenta contra la paz y la estabilidad.

“México condena categóricamente, como ha hecho siempre, el bloqueo contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título III de la Ley Helms-Burton, que ha afectado la soberanía del pueblo cubano y los intereses nacionales de terceros países”.

El diplomático aseguró que resulta imprescindible terminar con el bloqueo y exhortó a la comunidad internacional a mostrar su apoyo a la Isla.

11:02 – Venezuela: El bloqueo es un crimen de lesa humanidad

Al intervenir en Naciones Unidas, el representante de Venezuela destacó que el bloqueo contra Cuba es inhumano y criminal, una política que busca causar dolor y sufrimiento a la población civil.

“Un crimen de lesa humanidad”, recalcó. Las medidas contra Cuba, dijo, tienen un mayor impacto en medio de la pandemia.

“Saludamos con admiración la noticia de que científicos cubanos han logrado desarrollar la vacuna Abdala con un 92,28% de eficacia certificada contra el coronavirus. Celebramos, con orgullo de hermanos, ese logro del pueblo cubano que, en medio de las privaciones, alcanza una de las victorias más grandes en la lucha por su libertad, la paz, la salud y la vida”.

El diplomático aseveró que la humanidad necesita más vacunas y no más bloqueos de Estados Unidos que representa “el sistema de medidas coercitivas-unilaterales más injusto, severo y prolongado contra país alguno en la historia moderna”.

Venezuela exigió al gobierno de Estados Unidos el fin de su agresión colonial y el cumplimiento de sus obligaciones con el Derecho Internacional. “Hoy votaremos por la independencia de Cuba”.

10:55 – Rusia votará a favor del levantamiento del bloqueo

Al tomar la palabra, el representante de Rusia dijo que en esta situación de pandemia en la que estamos viviendo los países debían dejar atrás medidas de bloqueo.

Se refirió a la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, lo cual calificó de “inhumano”, y resaltó el apoyo de la Isla en el combate contra la COVID-19 y su creación de vacunas contra esta enfermedad para ayudar también a otros países.

El diplomático felicitó a los científicos cubanos por la eficacia lograda en uno de sus candidatos vacunales (Abdala), pese las medidas impuestas por Estados Unidos, y adelantó que votarán a favor de Cuba. “Pido a los países que se solidaricen con Cuba”.

10:50 – Durante casi tres décadas la AGNU ha votado contra esta política

El representante de Viet Nam destacó que durante casi tres décadas la Asamblea General ha votado por mayoría en contra del bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Cuba.

“Continuar con esta política contra Cuba es injustificable”, indicó. El representante vietnamita afirmó que volverán a votar a favor de la resolución cubana contra el bloqueo.

10:46 – El bloqueo ha traído consecuencias desastrosas para la población cubana

El representante de Níger, en nombre de la Organización de la Cooperación Islámica, advirtió que el bloqueo ha traído consecuencias desastrosas para la población cubana, por ejemplo, en el sector financiero y de la salud.

“El bloqueo representa un obstáculo para su pueblo y va en contra de nuestro compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030”.

10:40 – Comunidad del Caribe: El bloqueo constituye un obstáculo para las relaciones económicas con Cuba

El representante de Haití, en nombre de los 14 Estados miembros de la Comunidad del Caribe, expresó que pese a que las naciones han rechazado esta política, de manera casi unánime, el pueblo cubano sigue sufriendo sus impactos.

Reafirmó el firme apoyo a que se levante el bloqueo, “una situación que preocupa a la Comunidad”, al constituir una flagrante violación a los derechos recogidos en la Carta de las Naciones.

“El bloqueo constituye un obstáculo para el desarrollo de las relaciones económicas con Cuba”, reiteró al tiempo que exigió el levantamiento inmediato de esta política unilateral. “Consideramos que la retirada del bloqueo es una condición previa para el acercamiento entre los países”.

El diplomático reconoció la solidaridad de Cuba en tiempos de pandemia, con el despliegue de brigadas médicas en los países caribeños para apoyar el combate contra la COVID-19.

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

10:32 – ASEAN reitera su apoyo a resolución contra el bloqueo

En nombre de la Asociación de las Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), la representante de Singapur dijo que la organización reafirma su total apoyo a la resolución presentada por Cuba y que no apoya la imposición de medidas unilaterales, económicas y financieras por parte de Estados Unidos contra la Isla.

10:31 – #ElMundoDiceNo al bloqueo

10:28 – Representante del Movimiento de Países No Alineados: El bloqueo es inaceptable

El representante de Azerbaiyán y en nombre del Movimiento de Países No Alineados manifestó que durante los últimos 30 años la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha pronunciado en contra del bloqueo. Asimismo indicó que el bloqueo contraviene los principios del derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas.

El NOAL exige al gobierno estadounidense que ponga fin al bloqueo. Afecta también el bienestar del pueblo cubano. “En los últimos años ha habido un aumento de las restricciones contra el país, más de 50 medidas se aprobaron durante el 2020 en el tiempo de la pandemia. El sector de la banca ha sido muy afectado, la persecución de las transacciones financieras no ha cesado”, manifestó.

10:23 – G-77 y China: Exigimos el fin del bloqueo

El representante de Guinea, por su parte, dijo que el grupo de los 77 y China lamenta la política del último gobierno de Estados Unidos, cuyo firme propósito fue reforzar el bloqueo.

Asimismo, reiteró el compromiso del G-77 con Cuba, quien ha contribuido especialmente a la cooperación sur-sur. “Exigimos el fin del bloqueo, no solo para el bien de Cuba, sino de la comunidad internacional”.

10:10 – Grupo Africano reafirma su apoyo a Cuba

La representante de Eritrea, la primera en tomar la palabra esta mañana, expresó que este reclamo de Cuba ha sido compartido por la mayoría de los países durante muchos años. “El Grupo Africano continuará reafirmando su pleno apoyo a esta resolución”.

10:03 – En vivo Votación de la resolución de Cuba contra el Bloqueo

10:00 – Comienza debate en Asamblea General de la ONU

A las diez de esta mañana de miércoles inició el debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Se espera que representantes de varios países intervengan durante esta jornada, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrillas. Luego, será sometido a votación el proyecto de resolución por vigésima novena ocasión.

9:47 – Cronología de un justo reclamo de Cuba

Cubadebate comparte esta cronología elaborada por la Agencia Cubana de Noticias.

1991: Por primera vez Cuba, ante las Naciones Unidas presenta el Proyecto de Resolución contra el bloqueo. A pocos días de ello, la delegación cubana retira el documento, dadas las presiones de Washington sobre gran parte de los países representados. 1992: Por segunda ocasión, presenta Cuba ante la ONU, el Proyecto de Resolución contra el bloqueo económico, financiero y comercial aplicado por Estados Unidos. El resultado de la votación fue: a favor, 59; en contra, tres; abstenciones, 71; ausencias, 46. Países que votaron en contra: EE.UU., Israel y Rumanía. 1993: A favor, 88; en contra, cuatro; abstenciones, 57; ausencias, 35. Votaron en contra: EE.UU, Israel, Albania y Paraguay. 1994: A favor, 101; en contra, dos; abstenciones, 48; ausencias, 33. Votaron en contra: EE.UU. e Israel. 1995: A favor, 117; en contra, tres; abstenciones, 38; ausencias, 27. Votaron en contra: EE.UU., Israel y Uzbekistán. 1996: A favor, 137; en contra: tres; abstenciones, 25; ausencias, 20. Votaron en contra: EE.UU., Israel y Uzbekistán. 1997: A favor, 143; en contra, tres; abstenciones, 17; ausencias, 22. Votaron en contra: EE.UU., Israel y Uzbekistán. 1998: A favor, 157; en contra, dos; abstenciones, 12; ausencias, 14. Votaron en contra: EE.UU. e Israel. 1999: A favor, 155; en contra, dos; abstenciones, ocho; ausencias, 23. Votaron en contra: EE.UU. e Israel. 2000: A favor, 167; en contra, tres; abstenciones, cuatro; ausencias, 15. Votaron en contra: EE.UU., Israel e Islas Marshall. 2001: A favor, 167; en contra, tres; abstenciones, tres; ausencias, 16. Votaron en contra: EE.UU., Israel e Islas Marshall. 2002: A favor, 173; en contra, tres; abstenciones, cuatro; ausencias, 11. Votaron en contra: EE.UU., Israel e Islas Marshall. 2003: A favor, 179; en contra, tres; abstenciones, dos; ausencias, siete. Votaron en contra: EE.UU., Israel e Islas Marshall. 2004: A favor, 179; en contra, cuatro; abstenciones siete; ausencias, siete. 2005: A favor, 182; en contra, cuatro; abstenciones, una; ausencias, cuatro. Votaron en contra: EE.UU., Israel, Palau e Islas Marshall. 2006: A favor, 183; en contra, cuatro; abstenciones, una. Votaron en contra: EE.UU., Israel, Palau e Islas Marshall. 2007: A favor, 184; en contra, cuatro; abstenciones, una. Votaron en contra: EE.UU., Israel, Palau e Islas Marshall. 2008: A favor, 185; en contra, tres; abstenciones, dos. Votaron en contra: EE.UU., Israel y Palau. 2009: A favor, 187; en contra, tres; abstenciones, dos. Votaron en contra: Estados Unidos, Israel y Palau. 2010: A favor, 187; en contra, dos; abstenciones, tres. Votaron en contra: Estados Unidos e Israel. 2011: A favor, 186; en contra, dos; abstenciones, tres; ausencias, dos. Votaron en contra: Estados Unidos e Israel. 2012: A favor, 188; en contra, tres; abstenciones, dos. Votaron en contra: Estados Unidos, Israel y Palau. 2013: A favor, 188; en contra, dos; abstenciones, tres. Votaron en contra: Estados Unidos, Israel y se abstuvieron Islas Marshal, Micronesia y Palau. 2014: A favor, 188, en contra, dos; abstenciones, tres. Votaron en contra: Estados Unidos e Israel; se abstuvieron: Palau, Micronesia e Islas Marshall. 2015: A favor, 191, dos en contra: Estados Unidos e Israel, y ninguna abstención. 2016: A favor, 191, ningún voto en contra; abstenciones, dos: EE. UU. e Israel. 2017: A favor, 191, dos en contra: Estados Unidos e Israel, y ninguna abstención. 2018: A favor, 189, dos en contra: Estados Unidos e Israel, y ninguna abstención. Ausentes: Ucrania y Moldavia. 2019: A favor, 187 naciones; en contra, tres; abstenciones, 2. Votaron en contra Estados Unidos, Brasil e Israel y se abstuvieron Colombia y Ucrania 2020: Debido a la situación epidemiológica a nivel global, y en particular en Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York, sede de la ONU, se llevaron a cabo cambios en el desarrollo de los trabajos de la Asamblea General en su período de sesiones 75, por lo que se transfirió la presentación del informe sobre la necesidad de poner fin al bloqueo hasta la fecha. https://flo.uri.sh/visualisation/6501658/embed?auto=1 A Flourish chart

9:45 – Cancillería cubana lista para debate y votación en Asamblea General de la ONU

9:45 – Un reclamo para desbloquear sonidos

Foto: Alejandro García Sánchez

La matemática nos enseña, mirando su contenido de manera rápida y sintética, que los números son eso, cifras con las que se hacen varias operaciones, se logran resultados. Mientras, la vida te enseña a leer los números con matices, a “medir” los contextos. Por ejemplo, 15 puede parecer una cantidad pequeña, relativamente “mediana”, o muy grande.

Si hablamos de que son 15 los niños sordos de la escuela especial Águedo Morales Reina, en Ciego de Ávila, que no tienen todas las condiciones que pudieran para su aprendizaje a causa del bloqueo económico y financiero que impone Estados Unidos a Cuba, entonces el dato toca la fibra más sensible y nos parece enorme.

El bloqueo existe, y se usa, en ocasiones, como pretexto ante lo mal hecho. Pero de su existencia no se puede dudar y de que nos afecta dan fe quienes lo palpan. Por eso Invasor conversó con Wilfredo Osuna Rodríguez, director de la Águedo Morales, quien habla de que, de los 72 alumnos que tiene el centro, es en esos 15 con dificultades para la audición en los que recae, con más fuerza, el impacto de la arbitraria medida.

“El principal daño está a nivel grupal, porque disponíamos, para cada aula, de unos equipos que amplifican los sonidos y facilitan el proceso de aprendizaje; mas, con el uso, se han roto y no podemos arreglarlos; no hay piezas de repuesto y el fabricante, Philips, ha recibido multas por parte del gobierno de Estados Unidos a causa de esta política hacia la Isla.”

9:40 – El bloqueo en la enseñanza artística es real

El bloqueo en la enseñanza artística es real, tangible. No son números en un informe: son personas, historias, sueños. Zulema Armas, subdirectora del Centro Nacional de Escuelas de Arte, nos cuenta sobre esas afectaciones. http://www.youtube.com/embed/KrJWfxVvjco?rel=0

9:32 – Transmitirá Cubadebate revista especial con motivo de la votación por el fin del bloqueo

Con motivo de la votación por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra Cuba, Cubadebate transmitirá en vivo este 23 de junio, la Revista Especial desde las 10:00 AM a través de Facebook, Youtube y Twitter.

9:31 – Díaz-Canel: Hay mucho abuso que denunciar y verdades que decir

9:30 – Marrero: Cuba brillará hoy aún más

El primer ministro Manuel Marrero Cruz desde su cuenta de Twitter dijo que hoy Cuba brillará aún más en las Naciones Unidas. “Este 23 de junio, nuevamente Cuba hará su denuncia en la ONU contra el bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América”, dijo Marrero Cruz.

9:25 – La resolución más simbólica de la ONU: “¡Aquí estamos!”

A esta hora la sala está aún vacía. En un rato empezarán a llegar nuestros diplomáticos. El guardia de seguridad les dará los buenos días. No puede comentar nada, pero les sonreirá. Las primeras delegaciones que lleguen sí dirán algo. “¡Aquí estamos!”, “¡Fui el primero en llegar!”, “¡Viva Cuba!”.

9:15 – ¿Cuánto ha dañado el bloqueo a la familia cubana?

¿Cuánto ha dañado a la familia cubana el bloqueo? ¿Sólo se trata de las afectaciones acumuladas en miles de millones de dólares? Detrás de esta política hay muchas historias de cubanas y cubanos por contar. Desde Cuba te traemos algunas, que nos ponen en contexto, más allá de las cifras. http://www.youtube.com/embed/HZMdrvnV15g?rel=0

9:00 – The War on Cuba: ¿Todo es culpa del bloqueo?

Para entender cómo hemos sufrido los cubanos esta política, y cómo nos hemos reinventado durante tantos años, hay que salir a las calles, recorrer solares, caminar y cazar esas historias de gente que no para de trabajar y salir pa’lante, que entra en una cola y va para la otra, al campesino que se bate con sus tierras y produce, al médico que lo han expulsado de su misión en Brasil porque Bolsonaro ha decidido imitar a Trump, al joven pelotero, al zapatero, al relojero, al vendedor de croquetas, a los niños con cáncer… Todos, de una forma u otra, hemos sido víctimas. It’s real. El bloqueo es real.

Precisamente ese es el mérito mayor de la miniserie documental The War on Cuba, bajo la realización de Belly of the Beast, medio de prensa dirigido por el periodista norteamericano Reed Lindsay, e integrado por varios profesionales cubanos y extranjeros. Como productores ejecutivos del audiovisual se encuentran Danny Glover y Oliver Stone, mientras la edición estuvo a cargo de René Alejandro Díaz.

8:45 – Canciller cubano: “No cejaremos en este reclamo”

8:30 – Jóvenes artistas cubanos se pronuncian contra el bloqueo

Faltan pocas horas para que en la Asamblea General de las Naciones Unidas se realice la votación contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Con una perspectiva fresca, siete estudiantes de la enseñanza artística cubana participaron en la construcción colectiva de la muestra “Desbloquear- Jóvenes contra el Bloqueo”.

8:15 – ¿Cómo afecta el bloqueo al sector privado?

Según varios estudios, se han identificado cinco áreas fundamentales que afectan al sector privado. La primera de ella es la de los viajes. “Con el bloqueo no solo disminuyó el número de aeropuertos que afectó a los dos países, sino que se limitaron los destinos, pues en la actualidad solo La Habana es punto de enlace entre ambos países. Todo el entramado de negocios que se desarrolló en torno a estos flujos se vio disminuido, además del malestar de la comunidad cubano-americana y sus familiares al incurrir en más gastos para trasladarse hacia sus provincias”.

8:00 – La verdad de Cuba se levantará ante la Asamblea General de Naciones Unidas

7:30 – El bloqueo de EE.UU. asfixia y daña a las familias cubanas

7:00 – ¿Por qué el bloqueo lacera el desarrollo económico y social de Cuba?

El gobierno de Estados Unidos solo pretende “ayudar” al pueblo cubano. Así intentan, desde Washington, justificar la escalada de medidas hostiles hacia la Isla. En realidad, recrudecen, asfixian y hacen la vida más difícil en este archipiélago. Las afectaciones causadas por el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba pueden cuantificarse, pero el dolor no se refleja en números.

6:30 – Solo en 2020, Estados Unidos impuso 55 medidas unilaterales contra Cuba

Solo entre abril de 2019 y diciembre de 2020, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba causó pérdidas en el orden de los 9 157 millones de dólares. Durante 60 años, los daños de esa política ascienden a 147 853 millones de dólares a precios corrientes.

Si inhumano es mantener un cerco a una Isla por casi 60 años, ¿cómo puede calificarse el hostigamiento sostenido contra toda una población en un contexto de pandemia? Solo en 2020, Estados Unidos impuso 55 medidas unilaterales contra Cuba.

6:00 – Díaz-Canel: Vamos a ver quién se atreve a negarle justicia a nuestra heroica Isla

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó la víspera en Twitter que este 23 de junio la Mayor de las Antillas volverá al podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para exigir el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Vamos a ver quién se atreve a negarle justicia a nuestra heroica Isla, escribió el mandatario cubano, y aseguró que la presencia de la isla ante la ONU es nuestra respuesta a los odiadores, a los bloqueadores, a los violentos.

“Esa es nuestra respuesta a los odiadores, a los bloqueadores, a los violentos. Este 23 de junio, #Cuba vuelve al podio de la Asamblea General de la #ONU. Vamos a ver quién se atreve a negarle justicia a nuestra heroica

Isla. #EliminaElBloqueo”, tuiteó Díaz-Canel.