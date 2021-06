Cárdenas: El bloqueo es real… no un cuento viejo

Autora: Lisandra Vizo Luna

Desde que muchos éramos niños escuchamos la palabra bloqueo, la veíamos repetidas veces por la televisión en spots que lejos de entenderlos, nos gustaban por lo pegajosos que podían ser.

La ingenuidad infantil no nos permitía comprender del todo que a veces la escuela estaba fea y deteriorada, por la escasez de materiales para repararla por culpa del bloqueo, o que en las tiendas no había tantos juguetes como queríamos por culpa del bloqueo, o que el vecinito de al lado estaba enfermo y no tenía los medicamentos que llevaba por culpa del bloqueo.

Sin embargo crecimos y más allá de los spot televisivos y las reiteradas ocasiones que nos hablaban de él en el aula, empezamos a sufrirlo.

Nos dimos cuenta entonces que muchos de los problemas que existen en el país tienen una sola causa, y que somos nosotros, el pueblo, quién paga por ella.

Más allá de los juguetes que deseamos en la infancia y no lo podíamos tener, nos tropezamos con escasean los alimentos, artículos de primera necesidad, medicinas, materiales indispensables para el desarrollo de la industria , la agricultura, la ciencia y muchos otros recursos que impiden que en Cuba, exista una mejor calidad de vida.

Son innumerables los esfuerzos que hace el gobierno del país para salir a flote, pero la crisis económica acentuada por tanto años no se redime de un golpe, al contrario se agudiza, y más cuando los Estados Unidos, impositor de este mecanismo inhumano, arrecia las medidas contra Cuba.

En medio de una pandemia como la COVID 19, el embargo comercial y financiero ha provocado grandes pérdidas de dinero a la Isla, la cual a través de terceros países ha tenido que acceder a los recursos necesarios a sabiendas que son más caro.

Esta situación de precariedad y crisis la vive día a día el pueblo cubano, quién es el que está en la calle tratando de resolver para su casa lo poco que hay , sin dejar de mencionar la falta de medicamentos y utensilios imprescindibles en los centros de salud que luchan contra un virus mortal.

Muchas personas se quejan, y no es menos cierto que la situación es difícil y compleja, pero en vez de cuestionar las estrategias del gobierno, habría que entender que el bloqueo es real y que no es un cuento enseñado desde pequeños, amén de que algunos se sirven de la palabra bloqueo para justificar su ineficiencia.

En ocasiones es más fácil echarle la culpa de todo lo malo al bloqueo, que pensar en hacer un mejor trabajo, valiéndose de la innovación , el ahorro y la sostenibilidad.

Hay quienes hablan de bloqueo interno, otros de la estrategia de la política cubana para culpar a los Estados Unidos de nuestros pesares y malas decisiones, pero si hay algo que es real, y es que la Mayor de las Antillas por más de 60, vive una lucha constante por la sobrevivencia ante un bloqueo injusto y hostil.

Todos tenemos que tener bien claro, que somos un país del tercer mundo y que jamás nos podemos comparar con uno del primero, y además de eso hay que sumarle los mecanismos imperialistas del gobierno estadounidense para asfixiarnos.

Aún así, Cuba no claudica y ha obtenido numerosos logros internacionalmente reconocidos. El bloqueo no es palabra trillada, existe y se sienten sus consecuencias, depende en gran parte de su eliminación el desarrollo de nuestra querida Isla caribeña.