Comienzan los octavos de final de la Eurocopa

Autor: Enzo Santín

Hoy comienza la fase eliminatoria de la Eurocopa de fútbol con una buena noticia para los cubanos, y es que a partir de esta instancia podremos disfrutarla en vivo a través de Cubavisión Plus y Tele Rebelde.

Se anunciandos partidos. Justo al mediodía Gales y Dinamarca se enfrentarán en un duelo de equipos sin mucho caché, pero de los cuales uno logrará llegar a cuartos de final.

Los daneses deben repetir el mismo once que han presentado luego de la salida de Christian Eriksen del torneo, al igual que Gales, otro equipo con ideas muy claras y que sabe a lo que juega.

Será muy importante para el desarrollo del choque la actuación de Gareth Bale, el mejor jugador a priori sobre el terreno y que ya lideró a su selección hasta las semifinales en la pasada edición del torneo.

A las tres de la tarde chocarán Italia y Austria. Esta pudiera ser la reedición de algún conflicto entre monarquías de la Europa del siglo XIX, trasladada a un terreno de fútbol.

Los mediterráneos, el equipo que mejor ha jugado al fútbol en lo que va de torneo, llegan con dos dudas importantes: alinear o no a Marco Verrati y Giorgio Chiellini, jugadores clave en el esquema de Roberto Mancini pero que no están al 100 por ciento físicamente. Por Austria, un once consolidado en el cual la diferencia será el sistema a emplear. La presencia de David Alaba como defensa central, lateral o centrocampista puede inclinar la balanza de un lado u otro.

A priori, los favoritos son Dinamarca e Italia. Los daneses se vieron bien ante Bélgica y lo refrendaron en el partido ante Rusia, que se saldó con goleada y les otorgó la clasificación. Además, la motivación de lograr un buen resultado en nombre de su figura de referencia, Christian Eriksen, tiene un papel fundamental a estas alturas del torneo.

Qué decir de Italia. Gran dominadora de principio a fin en la Eurocopa, goleando y gustándose. La única sombra en estos momentos es la inexperiencia de muchas de sus figuras en instancias definitivas, donde junto con la calidad es necesaria concentración y serenidad.

No obstante, Austria y Gales también tendrán algo que decir, y por eso el fútbol es un deporte tan emocionante. Solo el terreno podrá determinar quién avanza a la siguiente ronda