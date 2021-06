Llama Gobernador de Matanzas a la colaboración y deber cívico para enfrentar rebrote de la pandemia

(Con información de Radio 26)

Matanzas vive por estos días un cuatro rebrote de la Covid-19 sin precedentes en todo el período de enfrentamiento a la contagiosa enfermedad en la provincia.

Desde la crisis desatada en los municipios de Los Arabos, Cárdenas y la capital provincial, se aprecia una alta dispersión del SARS-CoV-2 en todo el territorio matancero con un marcado crecimiento de la tasa de incidencia, el reporte de un pico de casos activos por encima de los mil 900 y el incremento del número de menores de edad que dan positivos a la Covid-19.

Ante ese panorama, se retomaron medidas para lograr un mayor distanciamiento social y que los matanceros permanezcan más tiempo en sus hogares. De ahí el desarrollo de acciones comunicativas de todo tipo para que la población incremente la percepción de peligro ante la silenciosa y contagiosa enfermedad.

Dentro de ese programa se halla la conferencia de prensa ofrecida por Mario Sabines Lorenzo, Gobernador de Matanzas para que llegue al pueblo a través de los diferentes medios de prensa y las redes sociales el mensaje sobre la realidad epidemiológica de la provincia y la convocatoria a enfrentar con disciplina y responsabilidad las causas y no el efecto de esta pandemia.

«Aun se observan matanceros que no usan o usan mal el nasobuco, que se detienen a fumar o ingerir alimentos ligeros sin tener en cuenta el mínimo de distancia social establecido, madres que salen con sus niños a gestiones en las que no es imprescindible la presencia del infante. Se aprecian aglomeraciones, colas en bancos, puntos de venta y otros sitios de comercios. Así no se puede cortar la transmisión del virus».