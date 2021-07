Actualiza Gobernador matancero situación de la provincia

(Tomado de TV Yumurí)

El gobernador matancero Mario Sabines Lorenzo, en rueda de prensa trasmitida por TV Yumurí, anunció la existencia de un gran número de recursos, los cuales permitirán combatir el aumento de casos positivos que ha puesto a la provincia en el foco de atención del país.

La llegada de cinco ambulancias disminuirá el tiempo de respuesta en el traslado de pacientes, labor obstaculizada por la baja disponibilidad técnica del parque automotor en activo para el vasto territorio yumurino, uno de los más extensos del país y con una población superior a los 700 mil habitantes.

Sabines Lorenzo informó además sobre dos mil camas que fueron entregadas recientemente, destinadas a los nuevos centros asistenciales activados, como el Hospital Mariscal Antonio José de Sucre, de Jagüey Grande, que prestaba servicio a médicos internacionalistas. Se refirió también al nuevo equipamiento instalado en el Laboratorio de Microbiología Molecular, que junto al personal de apoyo llegado desde el IPK, permitirá incrementar considerablemente las pruebas de diagnóstico, y reconoció la labor de los cuadros de diferentes instancias gubernamentales del país que se encuentran en la provincia.

Reconoció que aún existen demasiados transeúntes en las calles, sobre todo en las mañanas, lo que facilita la propagación de la nueva cepa e impone la aplicación de duras medidas contra quienes violan la restricción de movimiento.

Sobre el interés creciente de muchas personas de bien de realizar donaciones ante el déficit de medicamentos, manifestó que existen los mecanismos establecidos para que esta ayuda solidaria llegue a aquellos que la necesiten. En cuanto a la supresión del expendio de productos mediante el código QR en el municipio matancero, sistema que no dio el resultado esperado, explicó que lactual modalidad, apoyada en la libreta de abastecimiento, vinculado los puntos de venta con las bodegas y se irá perfeccionando sobre la marcha. Afirmó que quienes no posean este documento no quedarán desamparados.

Significó que el territorio cuenta con volúmenes de pollo para distribuir en la población, así como de harina para una mayor presencia de pan, y próximamente se comercializará papas y huevo.

Recalcó que aunque más del 90 % de los habitantes de Matanzas y Cárdenas se han vacunado con la tercera dosis de Abdala, solo el aislamiento logrará el resultado tan ansiado por los matanceros.