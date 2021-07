Cárdenas: Mis manos para salvar vidas

(Tomado del perfil en facebook de Alexei McIntosh León)



Con esas palabras la joven médico Elizabeth Rigau Calderón, Residente de 1er año Cirugía General, me recibió en la consulta de esa especialidad del cuerpo de guardia del Hospital Territorial Docente Julio Aristegui Villamil de Cárdenas.

Ella pertenece al grupo de 72 jóvenes que culminaron sus 6 años de estudios de Medicina y fueron incorporados a las diferentes instituciones de Salud del municipio.

Tras atender a un pequeño que sufrió una herida en la frente consecuencia de sus travesuras, la muchacha de 24 años me confesó su amor por la Medicina y el compromiso de servir a los pacientes con amor.

Sobre su último año de carrera dice que fue muy fuerte debido a las consecuencias de la COVID 19 pero que constituyó experiencia para reafirmar que escogió la carrera acertada.

En la despedida me responde: estoy comprometida con mi pueblo por ello no importa el no haber disfrutado de las vacaciones, los tiempos son duros y nuestra misión es salvar vidas.