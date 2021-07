Mujeres alzan las cortinas del calendario olímpico de Tokio

(Tomado de PL)

Total protagonismo disfrutaron hoy las mujeres olímpicas de Tokio 2020, que alzaron las cortinas de la cartelera competitiva con acciones en softbol y fútbol dos días antes de la inauguración oficial de los Juegos.

Tres duelos en el llamado deporte de la ‘bola blanda’ y seis en el ‘más universal’ conforman el calendario de una cita multidisciplinaria que no cuenta con aficionados en las gradas debido al contexto sanitario reinante en Japón y el mundo por la Covid-19.



Precisamente, la selección local tiene la dicha de poner en marcha la justa, al enfrentar a Australia en el estadio Azuma de la ciudad de Fukushima, sede donde también chocarán este miércoles Italia-Estados Unidos y México-Canadá.



El softbol, la variante femenina del béisbol, regresa a los Juegos después de que el Comité Olímpico Internacional decidiera retirarlo de su programa tras la lid de Beijing 2008.



Antes tuvo otras tres participaciones (Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004) y Estados Unidos domina el medallero histórico con tres oros, mientras Japón hizo suyo el título en la última edición en China, por lo que hoy deviene monarca defensor.



Por su parte, las 12 selecciones del fútbol femenino también iniciarán el camino hacia el Olimpo, con una primera jornada a base de Inglaterra-Chile, China-Brasil, Suecia-Estados Unidos, Japón-Canadá, Zambia-Países Bajos y Australia-Nueva Zelanda.



En este caso, la selección estadounidense resulta la gran favorita luego de celebrar cuatro de las seis ediciones olímpicas y ser la vigente campeona mundial, con nombres importantes como Megan Rapinoe y Alex Morgan, quien dio a luz hace apenas 14 meses.



Resulta curioso que debutará ante Suecia, su victimario en tanda de penales en los cuartos de final de Río 2016.



Como siempre, Brasil es uno de los candidatos a la corona, aunque Inglaterra y Países Bajos igual exhiben calidad suficiente para darle brillo a una competencia que se extenderá hasta el 6 de agosto.



Calendario:



Softbol



Australia-Japón.



Italia vs Estados Unidos.



México vs Canadá.



Fútbol:



Inglaterra-Chile. China-Brasil.



Suecia- Estados Unidos.



Japón-Canadá.



Zambia-Países Bajos.



Australia-Nueva Zelanda.