Cárdenas: Desde Las Alturas de Simpson hasta internet

En este 2021 se recuerda el centenario de la muerte del matancero Miguel Faílde Pérez, creador del Danzón y los 142 de ver la luz la primera composición musical de este género.

Mulato nacido el 23 de diciembre de 1852 en la ciudad de Matanzas, además de dirigir, tocaba contrabajo y viola y, sin ser pianista, interpretaba piezas complejas en ese instrumento, en tanto estudiosos de su obra le atribuyen la autoría de unos 144 danzones, además de otras composiciones.

Faílde fue el inspirado cornetista creador del danzón, quien lo estrenó en 1879 en el Liceo de su urbe natal.

Las Alturas de Simpson se nombró el primer danzón, del cual el maestro Jorge Anckermann realizó una especial adaptación, basándose en originales escritos por Faílde, cuya orquesta, lógicamente, no alcanzó la época de las grabaciones. El danzón, que desde 2013 ostenta la condición de patrimonio inmaterial de Cuba, es ritmo y baile generado por otro género cubano, la danza, y se le cataloga como elemento destacado del capital cultural de la mayor de las Antillas, aseguran especialistas. Durante este año, a pesar de la pandemia, se realizan encuentros danzoneros en las redes sociales con una amplia cobertura en la televisión nacional y canales de you tube. En el centenario de la muerte de Faílde y el 142 aniversario de Las Alturas de Simpson, la cartelera virtual del Teatro Sauto recomienda no perderse durante todo el verano, la transmisión del programa Danzoneando por la televisión cubana todos los jueves a las ocho y treinta de la noche que acontecerá desde su escenario. El danzón como todo arte verdadero que prueba su trascendencia en el arraigo popular, se conserva vivo, no sólo en la memoria de los mayores, sino también en fiestas, salones de baile, hogares y por que no, en las plataformas digitales.