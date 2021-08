Abdala y la «seño» Gertrudis

(Tomado de TV Yumurí)

La «seño» Gertrudis apenas descansa. Desde que comenzó a trabajar en la campaña de vacunación contra la Covid 19, le resulta difícil encontrar tiempo para sí misma.

-«Doctora, cómo está? Mire, somos un equipo de Telebandera que trabajamos desde Boca de Camarioca debido a las medidas de reducción de movilidad» -de pronto hice un alto y recordé que como siempre hablo mucho y no concreto-. Apurada, agregué: «Queríamos una actualización sobre el proceso de intervención sanitaria, nos dijeron que Gertrudis nos podía ayudar».

-«¡Oyeee, qué pena molestar a la ‘seño’ ahora!! Con lo ocupada que está», pensé, pero no me iría sin hablar con ella. Resultaba imprescindible para nuestro trabajo.

-«Bueno, no se preocupe que no mordemos», -bromeé e interpelé al instante-.»Al menos podemos conversar, ¿no?»

Y asintió con vergüenza. Mientras tanto, yo la escrutaba con la vista. Algo en aquel rostro me resultaba familiar.