Cárdenas: Una reflexión necesaria

Autora: Dayana Lavastida Espinosa

Enfrentar la COVID 19 ha sido una larga carrera de resistencia, donde los obstáculos aparecen una y otra vez, a pesar de los esfuerzos sostenidos, a pesar de las aparentes disminuciones, Cuba constantemente sufre golpes que atentan contra la estabilidad de su Sistema de Salud.

Baja cobertura de oxígeno medicinal en varias instalaciones hospitalarias es de los más recientes y lamentables titulares.

Según informó a los medios nacionales el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, la limitación responde a una avería en la principal planta productora de oxígeno de nuestra nación antillana.

Aunque se buscan alternativas para minimizar los daños que pueden producirse e incluso ya varios países amigos han donado pequeñas plantas productoras de oxígeno, esta realidad que a muchas otras regiones también afecta, demuestra cuán urgente resulta incrementar la responsabilidad y el autocuidado porque a medida que tengamos menos enfermos existirá menos limitaciones, ratificó el titular de salud refiriéndose a la importancia de respetar las medidas sanitarias tanto a nivel individual, familiar y comunitario.

Aunque para muchos reiterar la necesidad de usar el nasobuco, respetar el distanciamiento físico, desinfectar las manos, resulten frases demasiado trilladas, mientras el invisible virus continúe provocando tantas muertes y dejando tantos organismos con secuelas peligrosas, continuaremos reiterando que la mejor forma de estar mañana es cuidarse hoy.

Ya suman 17 meses de estragos de una pesadilla en bucle que aún no logramos detener de una vez y para siempre.

Como es lógico y proporcional el tiempo transcurrido desde el primer caso positivo, los recursos se han agotado, el personal de Salud y voluntarios no tienen la misma fuerza que en los días iniciales, sin embargo ahí continúan, sacando de donde no queda mucho, luchando además contra las malas vibras internas y externas que intentan desmotivarlos… no se rinden, están en la trinchera más peligrosa….de pie, superando vendavales, para que triunfe la vida y sean menos los que falten cuando la familia se vuelva a reunir.