(Tomado de Radio 26)

Lo hemos dicho muchas veces, y ahora, que la Uneac está cumpliendo 60 años, es momento para repetirlo: el espíritu de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba es el del diálogo, el debate, la discusión, el planteamiento, la propuesta, la sugerencia oportunos, comprometidos, francos…

La Uneac se asume y es asumida como conciencia crítica de una sociedad que a su vez asume la transformación dialéctica como ejercicio cotidiano. Esto también lo hemos dicho muchas veces: la Uneac ha sido, es, y tiene que seguir siendo —sobre todo en momentos demandantes, muy complejos— contrapartida creativa del entramado institucional de la cultura. Y del entramado institucional de la nación toda, porque habría que desterrar esa idea de que los artistas, los escritores, solo deberían pronunciarse sobre el arte y la literatura.

No. El propio Fidel Castro lo dijo en varias de sus intervenciones en sus muchos encuentros con los miembros de la Uneac: hay que escuchar a los creadores, porque su función no es solo recrear en sus obras las peripecias de una Revolución, sino también participar en los debates inherentes a esa Revolución, aportar, contribuir…

Para eso está la Uneac, y por eso debe ser considerada como espacio privilegiado para el diálogo. No es un club social, no es conglomerado de uniformidades, no es un sindicato de artistas, aunque muchas veces haya asumido las funciones de un sindicato.

La celebración de los sesenta años de la organización, este domingo, ha coincidido con una etapa particularmente compleja, que ha planteado muchos desafíos para sus miembros. Es necesario consolidar y hasta construir consensos. Es necesario renovar esquemas de dirección, hace falta convocar a los más jóvenes y talentosos creadores.

Esta es, en esencia, la Uneac de Guillén. Pero al mismo tiempo es otra, tiene que ser otra, porque estancamiento y Revolución deberían ser siempre antónimos.

(Una versión de este comentario de Yuris Nórido se transmitió en el Noticiero Cultural de la Televisión Cubana.)