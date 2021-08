La Covid y tormenta tropical Ida en la mira del Grupo Temporal de Trabajo en Matanzas

Tomado de Radio 26

Con Jagüey Grande hoy como epicentro de la Covid-19 en Matanzas, la provincia presenta un incremento de casos positivos a la enfermedad en los últimos días de la semana con varios municipios por encima de 20 contagiados.

Ante tal situación expuesta en la reunión de este jueves del Grupo Temporal de Trabajo (GTT), Mario Sabines Lorenzo, Gobernador de Matanzas, instó a cumplir con acuerdos como el de aislar a las personas sugestivas a la Covid que presentan test rápido negativo, que el cierre de las fronteras entre municipios impacte verdaderamente en la población y a reducir al mínimo imprescindible la circulación vehicular.

“Dos meses en este fuerte batallar para que ahora Jagüey presente esa situación. Eso hay que transformarlo de inmediato. Además de aislar a los enfermos, tienen que desinfectar todas las viviendas de los contagiados.

“Este municipio tiene entre sus muchas potencialidades la de contar con la Empresa de Cítricos Victoria de Girón, que le puede fumigar todo el territorio, todos los días.

“En Jagüey hay que revisar al detalle el trabajo técnico de Salud Pública para ver por qué no acaba de bajar el contagio y no es que no baje es que se mantiene bien alto”.

Razones por las que Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en la provincia al comentar que la esencia de todo ello es la pesquisa, señaló.

“Hay que cuidar a la población de todos los municipios, por eso repito siempre que hay un grupo social vulnerable que son los sospechosos, los abuelos, las embarazadas, los niños, las personas con enfermedades graves, a las que hay que pesquisar diariamente. La posición del médico y la familia tiene que ser diferente.

“Esta enfermedad nos exige sistematicidad, trabajar bien todos los días, porque todos los días hay que salvarle la vida a las personas”.

Por ello insistió en que aunque la intervención sanitaria avanza en la provincia, no podemos dejar de exigir por el uso del nasobuco, de pasos podálicos, sustancias para la desinfección de manos y superficies, distanciamiento físico, entre otras medidas de bioseguridad.

“El GTT de cada municipio tienen la responsabilidad de hacerle comprender a la población que la vacuna es un complemento de todo lo demás”.

Siguiendo a Ida

En otro momento de la reunión del GTT se analizó a partir de la información ofrecida por Marixma Millares, directora del Centro Meteorológico provincial de Matanzas, la estrategia a seguir en el territorio, sobre todo en el municipio Ciénaga de Zapata, ante la amenaza de la tormenta tropical Ida.

“Aunque los pronósticos indican que Ida se moverá rumbo noroeste, las lluvias constituyen una fuerte amenaza para el sur de la provincia.

“Pero no se puede descartar la posibilidad de que se intensifique con las altas temperaturas del mar, alcance categoría 1 y hasta gire algo en su trayectoria al norte y afecte una mayor área del territorio matancero”.

Luego de esos razonamientos Izquierdo Alonso llamó a revisar los niveles de llenado de las presas y evaluar la situación de las personas que viven en zonas vulnerables a las inundaciones por el desbordamiento de los embalses, la crecida de ríos y las penetraciones del mar.

A ello sumó trabajar en la protección de techos y productos alimenticios que se encuentren en los almacenes, además mantener informada a la población sobre la evolución del organismo tropical y las medidas a desarrollar en la fase informativa en que se encuentra la provincia.