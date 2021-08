Cárdenas:Onomastico 16,voz y sonido

Autora: Yaisa Fragelas

El 22 de Julio de 2005 Fidel asiste a la graduación de sexto grado de Elian y sus compañeros, en el parque Jose Antonio Echeverría del municipio de Cárdenas. El jefe concluyó con la frase “Tengo el privilegio de ser su amigo “,refiriéndose a Elian. Habló de la necesidad de abrir un canal de televisión que reflejara todo lo acontecido en el territorio y sus programas de la Batalla de Ideas.Después de la sugerencia, el 24 de julio ya estaba cubriendo el acto de inauguración de la obra que meses después sería Tele bandera .Rápido a buscar personal,entrenaron periodistas de la radio por si llegaba la fecha de inauguración y aún no habían encontrado profesionales para asumir el reto .De muchos que aspiraron ,solo dos fueron los afortunados de iniciar la historia de Tele BANDERA Sus nombres Marlene Bouza V y Alexei Abel McIntosh Leon consagrados que asumieron el desafío de hacer televisión en un territorio donde la competencia es grande si hablamos del paquete y el cable.Empezaron la primera transmisión el 27 de agosto de 2005 desde el Museo A la Batalla de Ideas,todo un acontecimiento.

Muchos han laborado,quedan solo dos fundadores en el departamento de programación si no me falla la memoria, me refiero a Yoel el camarógrafo y Abel en las luces,la locutora estrella Barbara Miranda abrió el canal,pero siempre contratada.Y así ,entre espinas y rosas han madurado hasta llegar a los 16 años que hoy celebran.Huracanes ,acontecimientos solemnes y memorables así como la importante labor que realizan de reconocimiento al personal de salud y los que enfrentan la pandemia,me llena de orgullo.Y,a pesar de los cambios,veo un equipo de profesionales dispuestos a defender una misma causa , quieranse mucho,cuiden a Ale ,que es baluarte e historia .Yo feliz de haberlos tenido a todos en la radio ,en el caso de los periodistas ,se lo que dan y son muuuuy buenos,consagrados y laboriosos ,complacida del crecimiento .#FelicidadestvBandera#PordondeCardenasseve#CardenensesenVictoria.